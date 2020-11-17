«Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Платинум Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».

«Амур»

Хабаровский клуб занимает сейчас десятую позицию в таблице Восточной конференции. За 27 матчей регулярного сезона команда набрала 22 балла.

В середине прошлого месяца «Амур» добыл три победы кряду. В двух матчах он разгромил серьезных соперников. Сперва «тигры» переиграли «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а позже они раскатали «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

Однако в следующих трех встречах хабаровчане проиграли. Сперва было два поражения от «Трактора» (2:4; 1:2), а позже — от «Салавата Юлаева» (1:4). А 30 октября «тигры» победили «Нефтехимик» (3:1).

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В самом начале ноября «Амур» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» в дополнительное время (4:3), а после паузы на Евротур подопечные Сергея Светлова дома уступили «Динамо» Москва (1:2) и взяли верх над «Авангардом» (1:2).

«Авангард»

В 25 матчах регулярного сезона омская команда завоевала 34 балла. В таблице Восточной конференции она находится на второй строчке и отстает от лидеров на 1 очко.

Если брать отрезок из девяти недавних матчей, то «Авангард» в них победил всего трижды. В других шести поединках были потери. В середине октября «ястребы» уступили «Металлургу» Мг (0:3) и «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:3, 1:2).

А после победы над «Автомобилистом» 24 числа (6:3) подопечные Боба Хартли проиграли СКА (2:5), «Динамо» Москва в овертайме (2:3) и «Спартаку» в дополнительное время (1:2).

После паузы на Евротур «Авангард» провел неплохо две встречи. В них омичи взяли верх над «Сочи» (3:2) и «Сибирью» (4:1). А 15 ноября команда Хартли не справилась с «Амуром» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» в предстоящем матче оценивается в 4.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Авангарда» — 1.73.

Недавняя игра этих клубов показала, что проблемы омичей никуда не делись. Команда Боба Хартли вновь выступает нестабильно и мало забивает.

Во втором поединке кряду гости попытаются взять реванш, но результативной встреча не получится. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.88. 0