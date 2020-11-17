ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раздевалка сборной России после матча с ТурциейДальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем Леон Горецка и Лерой СанеВеликолепный Горецка и три штанги. Германия обыграла Украину на классе, но не без везения
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 00:45
    • Венгрия упустила возможность опередить Россию в Лиге наций
  • 00:40
    • Бельгия обыграла Англию, лишив ее шансов на выход из группы
  • 00:37
    • Сборная Италии вышла в лидеры своей группы в Лиге наций
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Авангард» реванш у «Амура»?

    «Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Авангард»
    Вилле Покка
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Платинум Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».
    ×
    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2020 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб занимает сейчас десятую позицию в таблице Восточной конференции. За 27 матчей регулярного сезона команда набрала 22 балла.

    В середине прошлого месяца «Амур» добыл три победы кряду. В двух матчах он разгромил серьезных соперников. Сперва «тигры» переиграли «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а позже они раскатали «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

    Однако в следующих трех встречах хабаровчане проиграли. Сперва было два поражения от «Трактора» (2:4; 1:2), а позже — от «Салавата Юлаева» (1:4). А 30 октября «тигры» победили «Нефтехимик» (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В самом начале ноября «Амур» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» в дополнительное время (4:3), а после паузы на Евротур подопечные Сергея Светлова дома уступили «Динамо» Москва (1:2) и взяли верх над «Авангардом» (1:2).

    «Авангард»

    В 25 матчах регулярного сезона омская команда завоевала 34 балла. В таблице Восточной конференции она находится на второй строчке и отстает от лидеров на 1 очко.

    Если брать отрезок из девяти недавних матчей, то «Авангард» в них победил всего трижды. В других шести поединках были потери. В середине октября «ястребы» уступили «Металлургу» Мг (0:3) и «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:3, 1:2).

    А после победы над «Автомобилистом» 24 числа (6:3) подопечные Боба Хартли проиграли СКА (2:5), «Динамо» Москва в овертайме (2:3) и «Спартаку» в дополнительное время (1:2).

    После паузы на Евротур «Авангард» провел неплохо две встречи. В них омичи взяли верх над «Сочи» (3:2) и «Сибирью» (4:1). А 15 ноября команда Хартли не справилась с «Амуром» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» в предстоящем матче оценивается в 4.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Авангарда» — 1.73.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Недавняя игра этих клубов показала, что проблемы омичей никуда не делись. Команда Боба Хартли вновь выступает нестабильно и мало забивает.

    Во втором поединке кряду гости попытаются взять реванш, но результативной встреча не получится. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.88. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2020 года. Прогноз на «Амур» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры