«Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 19 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус».

«Тампа-Бэй»

В ходе контрольного матча после рестарта сезона клуб из Тампы встретился с «Флоридой» и разгромил «пантер» всухую (5:0). После этого команда провела три матча в группе Востока.

В первом поединке «Тампа-Бэй» одолела «Вашингтон» по буллитам (2:2, 1:2), а позже она в основное время разобралась с «Бостоном» (3:2). В последнем матче подопечные Джона Купера влетели «Филадельфии» (1:4).

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Заняв второе место в посеве 1/4 Востока, «молнии» попали на «Коламбус» в Кубке Стэнли. В стартовой игре серии они взяли верх в дополнительное время (3:2).

А 13 августа «Тампа-Бэй» потерпела поражение (1:3). В двух недавних встречах команда Купера была сильнее (3:2; 2:1).

«Коламбус»

В предсезонном поединке команда из Колумбуса, штат Огайо, раскатала «Бостон» (4:1), после чего она победила «Торонто» в первом матче плей-офф НХЛ (2:0).

В ответной встрече «Коламбус» потерпел поражение (0:3), но 7 августа он в дополнительное время победил «кабанов» (4:3).

На следующий день «мундиры» и сами проиграли в овертайме (3:4), а в решающем матче они взяли верх (3:0). После победы над «Торонто» «Коламбус» попал на «Тампу» в Кубке Стэнли.

В стартовом поединке команда Джона Тортореллы уступила в пятом овертайме (2:3), а затем она была сильнее «Тампы» (3:1). Две недавние игры закончились для «Коламбуса» поражениями (2:3; 1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.36, а на победу «Коламбуса» — 3.26.

«Тампа-Бэй» сейчас близка к победе в серии, но команда Тортореллы приложит максимум усилий, чтобы сократить разрыв в пятой игре. Наши прогноз и ставка — победа «Коламбуса» или ничья с коэффициентом 1.91. 0