НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Ванкувером», «Тампа» в третий раз обыграла «Коламбус»

«Каролина» — «Бостон» 3:4
«Каролина» проиграла «Бостону» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:4 (1:0, 1:0, 1:4).
Дубль у победителей сделал Джейк Дебраск, по голу забили Коннор Клифтон и Брэд Маршан. У проигравших отличились Джастин Уильямс, Джордан Мартинук и Теуво Терявяйнен.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Бостона». Пятый матч будет сыгран 19 августа.
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:2
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» одержала победу над «Коламбусом» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Все три шайбы были заброшены во втором периоде: у «Тампы» отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. В составе «Блю Джекетс» забил Кэм Аткинсон.
Россияне Владислав Гавриков («Коламбус»), Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») не отметились результативными действиями. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков.
После этой победы «Лайтнинг» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятый матч серии состоится 19 августа.
«Аризона» — «Колорадо» 1:7
«Колорадо» обыграл «Аризону» со счетом 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей дубль сделал Назем Кадри. Также отличились Мэттью Нието, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Колверт и Эрик Джонсон.
Россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями. У «Аризоны» шайбу забросил Джейкоб Чикран.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Колорадо». Пятый матч серии пройдет 19 августа.
«Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:3
«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей дублем отметился Райан О’Райлли. Еще один гол забил Алекс Пьетранджело. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Джей Ти Миллер.
Эта победа позволила «Сент-Луису» сравнять счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится 19 августа.