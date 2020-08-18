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    НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Ванкувером», «Тампа» в третий раз обыграла «Коламбус»

    18 августа прошли четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли

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    «Каролина» — «Бостон» 3:4

    «Каролина» проиграла «Бостону» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:4 (1:0, 1:0, 1:4).

    Дубль у победителей сделал Джейк Дебраск, по голу забили Коннор Клифтон и Брэд Маршан. У проигравших отличились Джастин Уильямс, Джордан Мартинук и Теуво Терявяйнен.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. Первый раунд. Четвертый матч
    «Каролина» — «Бостон» — 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)
    Голы: Уильямс — 1 (Гардинер, Трочек), 9:17 — 1:0. Мартинук — 2 (Ахо), 32:08 — 2:0. Дебраск — 2 (Каше, Клифтон), 47:26 — 2:1. Клифтон — 1 (Нордстрем, Вагнер), 50:10 — 2:2. Маршан — 3 (Краг), 51:40 — 2:3. Дебраск — 3 (Каше, Крейчи), 54:17 — 2:4. Терявяйнен — 3 (Шей, Хэмилтон), 58:33 — 3:4Вратари: Раймер (58:02 — 58:33, 58:50) — ГалакШтраф: 6-2Броски: 19 (7+10+2) — 33 (6+11+16)

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Бостона». Пятый матч будет сыгран 19 августа.

    «Каролина» — «Бостон» 3:4

    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:2

    В четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» одержала победу над «Коламбусом» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

    Все три шайбы были заброшены во втором периоде: у «Тампы» отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. В составе «Блю Джекетс» забил Кэм Аткинсон.

    Россияне Владислав Гавриков («Коламбус»), Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») не отметились результативными действиями. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков.

    НХЛ. Кубок Стэнли Восток. Первый раунд. Четвертый матч
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 1:2 0:0)
    Голы: Гудроу — 1 (Коулман, Гурд), 20:16 — 0:1. Гурд — 2 (Шаттенкирк, Гудроу), 24:09 — 0:2. Аткинсон — 3 (Дюбуа, Веренски), 25:48 — 1:2Вратари: Корписало (57:57 — 58:58) — ВасилевскийШтраф: 8-6Броски: 29 (11+10+8) — 22 (7+11+4)

    После этой победы «Лайтнинг» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятый матч серии состоится 19 августа.

    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:2

    «Аризона» — «Колорадо» 1:7

    «Колорадо» обыграл «Аризону» со счетом 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

    В составе победителей дубль сделал Назем Кадри. Также отличились Мэттью Нието, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Колверт и Эрик Джонсон.

    Россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями. У «Аризоны» шайбу забросил Джейкоб Чикран.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Первый раунд. Четвертый матч
    «Аризона» — «Колорадо» — 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)
    Голы: Нието — 1 (Колверт, Белльмар), 14:07 — 0:1. Кадри — 3 (бол., Ландескуг, Рантанен), 16:07 — 0:2. Кадри — 4 (бол., Маккиннон, Макар), 19:39 — 0:3. Донской — 3 (Бураковски, Кадри), 31:37 — 0:4. Чикран — 1 (бол., Истерли, Хиностроза), 33:31 — 1:4. Макар — 2, 40:19 — 1:5. Колверт — 1 (Маккиннон, Грэйвс), 42:57 — 1:6. Рантанен — 3 (бол., Джонсон, Ландескуг), 56:24 — 1:7Вратари: Кюмпер (Раанта, 40:00) — ГрубауэрШтраф: 16-10Броски: 15 (3+6+6) — 30 (12+10+8)

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Колорадо». Пятый матч серии пройдет 19 августа.

    «Аризона» — «Колорадо» 1:7

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:3

    «Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

    В составе победителей дублем отметился Райан О’Райлли. Еще один гол забил Алекс Пьетранджело. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Джей Ти Миллер.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Первый раунд. Четвертый матч
    «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: О`Райлли — 2 (бол., Пьетранджело), 16:43 — 0:1. Миллер — 4 (Эдлер), 20:40 — 1:1. О`Райлли — 3 (Перрон), 26:52 — 1:2. Пьетранджело — 1 (бол., О`Райлли, Перрон), 35:47 — 1:3Вратари: Маркстрем (57:07) — АлленШтраф: 14-18Броски: 23 (11+5+7) — 37 (13+17+7)

    Эта победа позволила «Сент-Луису» сравнять счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится 19 августа.

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:3
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