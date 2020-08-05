«Виннипег» — «Калгари». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года

В третьем матче плей-офф НХЛ «Виннипег» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 5 августа. Начало встречи — в 01:45 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Калгари».

«Виннипег»

Клуб из Канады, который находится в провинции Манитоба, перед паузой в хоккее шел на пятом месте в таблице Центрального дивизиона.

В четырех последних встречах перед паузой «Виннипег» победил в основное время, одолев «Баффало» (3:1), «Вегас» (4:0), «Аризону» (4:2) и «Эдмонтон» (4:2).

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В ходе предсезонки подопечные Пола Мориса сыграли с «Ванкувером» и не оставили никаких шансов сопернику — 4:1.

А вот в первом матче плей-офф НХЛ «Виннипег» был разгромлен «Калгари» со счетом 1:4. Вторая игра закончилась для «воздушной армии» победой (3:2).

«Калгари»

Еще одна канадская команда перед уходом на карантин располагалась на четвертой позиции в рейтинге Тихоокеанского дивизиона.

В четырех весенних встречах до паузы «Калгари» трижды победил и раз проиграл. С 1 по 7 марта «огоньки» одержали верх над «Флоридой» (3:0), «Коламбусом» в овертайме (3:2) и «Аризоной» (3:2).

Последний же матч регулярки закончился для «огоньков» домашним поражением от «Вегаса» (3:5). Во время контрольного поединка предсезонки коллектив Джеффа Уорда крупно влетел «Эдмонтону» (1:4).

Рестарт сезона «Калгари» начал с уверенной победы над «Виннипегом» в первой игре (4:1). Второй матч серии «Флэймз» провалили (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.50, а на победу «Калгари» — 2.37.

Наши прогноз и ставка на матч — «Калгари» забьет в первом периоде с коэффициентом 1.61. 0