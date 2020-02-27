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    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Питтсбург»
    Патрик Хёрнквист и Доминик Симон
    В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 27 февраля на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.47
  • 2
  • 1.82
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    «Лос-Анджелес»

    Коллектив из штата Калифорния успел принять участие в 63 поединках регулярного чемпионата. Набрав 50 баллов, эта команда заняла последнее место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    Февральские выступления «Лос-Анджелес» начал с пяти поражений. Подопечные Тодда Маклеллана уступили «Анахайму» (1:3), «Вашингтону» (2:4), «Айлендерс» (3:5), «Нью-Джерси» (0:3) и «Рейнджерс» (1:4).

    Но 13 числа «монархам» удалось разбавить серию неудач победой над «Калгари» (5:3). Чуть позже «короны» одержали верх над «Колорадо» (3:1).

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    19 февраля «Лос-Анджелес» был слабее «Виннипега» (3:6), но через несколько дней «ферзи» выиграли у «Флориды» (5:4). Затем коллектив Маклеллана по буллитам не справился с «Колорадо» (1:1, 0:1) и с «Эдмонтоном» в основное время (2:4).

    «Питтсбург»

    За 61 поединок регулярного сезона НХЛ представители штата Пенсильвания завоевали 80 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона они вновь вторые.

    12 февраля «Питтсбург» у себя дома потерпел поражение от «Тампы-Бэй» в дополнительное (1:2), после чего в родных стенах подопечные Майка Салливана выиграли трижды.

    Сперва «Пенс» разгромили «Монреаль» (4:1), после чего они разнесли «Детройт» (5:1). 19 февраля «Пингвинз» одержали верх над «Торонто» (5:2).

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    Однако, в следующих поединках клуб из штата Пенсильвания только терял баллы. «Питтсбург» получил ответку от «Торонто» (0:4), а также оказался слабее «Баффало» (2:5) и «Вашингтона» (3:5).

    Прогноз

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,38, на ничью — 4,74, а на победу «Питтсбурга» — 1,86.

    Для коллектива Майка Салливана матч с аутсайдером Тихоокеанского дивизиона является хорошей возможностью прервать свою серию поражений и вернуть лидерство в Столичном дивизионе. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» за 1,86. 0

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    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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