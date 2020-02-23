«Аризона» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 23 февраля на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Тампа-Бэй».

«Аризона»

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона клуб из Глендейла занимает пятое место с 68 баллами на счету. От ближайшего соперника из зоны плей-офф он отстает по дополнительным показателям.

11 февраля «Аризона» на выезде встретилась с «Монреалем». На арене «Белл Центр» гости переиграли канадцев со счетом 3:2. После этого «Йотис» потерпели четыре поражения в шести поединках.

12 февраля подопечные Рика Токкета в добавочном периоде оказались слабее «Торонто» (2:3), а через пару дней они уступили «Оттаве» (2:3). Чуть позже «пустынные псы» взяли верх над «Вашингтоном» (3:1).

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17 февраля команда из Глендейла разобралась с «Айлендерс» (2:1), однако, в следующих двух матчах «Аризона» проиграла «Далласу» (2:3) и «Сент-Луису» (0:1).

«Тампа-Бэй»

Команда из штата Флорида занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В ходе 61 встречи регулярки ей удалось набрать 85 баллов.

С 30 января по 18 февраля «Тампа-Бэй» никому не проигрывала в течение 11 поединков. Лишь в трех из этих матчей исходы решались после основного времени.

11 и 12 февраля подопечные Джона Купера в добавочном периоде взяли верх над «Коламбусом» (2:1) и «Питтсбургом» (2:1). После этого «молнии» одолели «Эдмонтон» (3:1) и «Филадельфию» (5:3).

Встреча 18 февраля с «Колорадо» закончилась для «Тампы-Бэй» победой в овертайме (4:3). 21 числа хорошая серия этой команды была прервана поражением от «Вегаса» (3:5).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,98, на ничью — 4,54, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,05.

Результаты «Йотис» в последних играх свидетельствую о не самой лучшей их форме, а «молнии» сейчас выступают здорово. Наш прогноз — победа «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,68. 0