«Лос-Анджелес» — «Калгари». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 13 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Матч состоится 13 февраля на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Калгари».

«Лос-Анджелес»

Команда из штата Калифорния заработала 43 балла в 57 матчах. Из-за таких результатов она занимает последнее место в таблицах Запада и Тихоокеанского дивизиона.

31 января «Лос-Анджелес» в Финиксе переиграл «Аризону» в дополнительное время (3:2), прервав серию из пяти поединков без побед.

Но в февральских матчах подопечные Тодда Маклеллана вновь только теряют очки. В первой встрече текущего месяца «короны» на своей арене уступили «Анахайму» (1:3).

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Следующие четыре поединка «монархи» провели на выезде. В них «Лос-Анджелес» оказался слабее «Вашингтона» (2:4), «Айлендерс» (3:5), «Нью-Джерси» (0:3) и «Рейнджерс» (1:4).

«Калгари»

Канадская команда, находящаяся в провинции Альберта, занимает четвертую позицию в таблице Тихоокеанского дивизиона с 64 баллами в запасе.

Ближайшего конкурента за место в плей-офф «Калгари» опережает лишь на 1 очко. В последней встрече января «огоньки» по буллитам победили «Эдмонтон» (3:3, 1:0).

А в стартовых трех поединках февраля подопечные Джеффа Уорда проиграли. Его команда оказалась слабее «Эдмонтона» (3:8), «Сан-Хосе» (1:3) и «Нэшвилла» (2:3).

9 февраля «Калгари» разгромил в гостях «Ванкувер» (6:2). Следующая выездная встреча также завершилась крупной победой «огоньков» над «Сан-Хосе» (6:2).

Прогноз

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 3,01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Калгари» — 2,07.

Канадский коллектив понимает, что сейчас им нельзя терять очки в поединках с аутсайдерами чемпионата. Поэтому в гостях они попытаются переиграть «Лос-Анджелес». Наш прогноз — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 1,69. 0