«Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 28 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 28 января на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Тампа-Бэй».

«Даллас»

Команда из штата Техас сейчас идет третьей в таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона. В 48 матчах этот коллектив заработал 58 очков.

Совсем недавно «Даллас» провел хорошую серию из шести побед подряд. Началась она с выигрыша послематчевых бросков у «Колорадо» (2:2, 2:0).

Затем «шерифы» одержали верх над «Аризоной» (4:2), «Нэшвиллом» (4:2), «Детройтом» (4:1), «Лос-Анджелесом» (2:1) и «Анахаймом» (3:0). А прервался ход без поражений неудачным поединком с «Сан-Хосе» (1:2).

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15 января «Даллас» в дополнительное время разобрался с «Колорадо» (3:2). В двух последних встречах «шерифы» были разгромлены «Баффало» (1:4) и «Миннесотой» (0:7).

«Тампа-Бэй»

Команда из штата Флорида успела сыграть в 48 встречах регулярного первенства. В них она заработала 62 очка, благодаря чему расположилась на втором месте в таблице Атлантического дивизиона.

С 24 декабря по 12 января «Тампа-Бэй» победила в десяти матчах, решив исходы поединков в основное время. Последним соперником, над которым «молнии» одержали верх в этой серии, была «Филадельфия» (1:0).

После этого подопечные Джона Купера потерпели поражение от «Нью-Джерси» (1:3). 15 января клуб из штата Флорида разобрался с «Лос-Анджелесом» по буллитам (3:3, 2:1).

Но через два дня «Тампа-Бэй» оказалась слабее «Миннесоты» (3:2). В последнем матче «молнии» разнесли «Виннипег» на выезде (7:1).

Прогноз

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,10, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,23.

У себя дома «Даллас» постарается победить, но «Тампа-Бэй» не позволит сопернику забить много. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 за 1,55. 0