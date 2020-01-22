«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч НХЛ 22 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 22 января на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Питтсбург».

«Филадельфия»

На данный момент представители штата Пенсильвания занимают шестую позицию в таблице Столичного дивизиона. В ходе 49 матчей команда завоевала 58 очков.

Новый год начался для коллектива Алена Виньо с четырех кряду поражений. «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» (3:5), «Вегасу» (4:5), «Аризоне» (2:6) и «Каролине» в овертайме (4:5).

Во встрече 9 января «Хулиганы с Брод-стрит» переиграли «Вашингтон» (3:2). После победы над «Кэпс» «Флайерз» оказались слабее «Тампы-Бэй» (0:1).

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Затем «Филадельфия» по буллитам одержала верх над «Бостоном» (5:5, 1:0) и в овертайме была сильнее «Сент-Луиса» (4:3). 17 января коллектив Виньо не справился с «Монреалем» (1:4). Через пару дней его команда одолела «Лос-Анджелес» (4:1).

«Питтсбург»

Еще один коллектив, находящийся в штате Пенсильвания, сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 67 баллов на счету.

С 8 по 15 января «Питтсбург» одержал верх над четырьмя соперниками. Все началось с победы над «Вегасом» на выезде (4:3).

После этого «Пенс» в дополнительное время переиграли «Колорадо» (4:3), а затем по буллитам они одолели «Аризону» (3:3, 2:1). Чуть позже подопечные Майка Салливана разгромили «Миннесоту» (7:3).

17 января «Питтсбург» в гостях крупно уступил «Бостону» (1:4). На следующий день «Пингвинз» в добавочном периоде одержали верх над «Детройтом» (2:1). В последнем матче коллектив Салливана взял реванш в «Бостона» (4:3).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 4,30, а на победу «Питтсбурга» — 2,21.

«Филадельфия» все еще испытывает проблемы с результатами, чем постарается воспользоваться их грядущий соперник. Наш прогноз на матч — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 4,5 за 2,06. 0