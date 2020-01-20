«Рейнджерс» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч НХЛ 20 января 2020 года

«Рейнджерс»
На данный момент представители Нью-Йорка располагаются на седьмой позиции в таблице Столичного дивизиона с 50 баллами на счету. От зоны плей-офф команду отделяют 8 пунктов.
Новый год для коллектива Дэвида Куинна стартовал с трех гостевых поражений. Все началось с неудачной встречи с «Эдмонтоном», в которой «Рейнджерс» уступил со счетом 5:7.
Затем «синерубашечники» были слабее «Калгари» (3:4) и «Ванкувера» (1:2). 8 января этот клуб победил «Колорадо» (5:3), а чуть позже он одержал верх над «Нью-Джерси» (6:3).
После разгрома от «Сент-Луиса» (2:5) «Рейнджерс» дважды выиграл в дерби Нью-Йорка. «Синерубашечники» победили «Айлендерс» (6:2; 3:2).
«Коламбус»
Конкуренты «Рейнджерс» в Столичном дивизионе сейчас находятся на четвертой строчке с 58 баллами в активе. Эти очки команда из штата Огайо заработала в 49 встречах.
Сейчас коллектив Джона Тортореллы находится в хорошей форме. В последних семи матчах его команда выиграла шесть раз.
7 января «Коламбус» уверенно разобрался с «Лос-Анджелесом» (4:2), после «мундиры» победили «Анахайм» (4:3). Но чуть позже команда потерпела поражение от «Сан-Хосе» (1:3).
С 12 по 19 января «Коламбус» завоевал максимальное количество очков в четырех поединках кряду. «Пушки» одержали верх над «Вегасом» (3:0), «Бостоном» (3:0), «Каролиной» (3:2) и «Нью-Джерси» (5:0).
Прогноз
На победу «Рейнджерс» в грядущем поединке букмекеры предлагают котировку 2,30, ничья оценивается в 4,10, а победа «Коламбуса» — в 2,65.
Несмотря на уверенный ход «мундиров», команда Куинна дома постарается отнять очки у прямых конкурентов в турнирной таблице. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче за 1,81. 0