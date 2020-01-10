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    Забьют ли много команды на «Сибирь-Арене»?

    «Сибирь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 10 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив»
    Юкка Пелтола
    В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 10 января на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 10 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.45
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    «Сибирь»

    В 44 матчах регулярки команда из Новосибирска завоевала 49 очков. Благодаря этому она пока находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    В недавних шести играх подопечные Николая Заварухина потерпели четыре поражения. В конце прошлого года «Сибирь» уступила «Спартаку» (0:5) и СКА (0:2).

    Затем 28 декабря «снеговики» в родных стенах одолели «Куньлунь РС» в серии послематчевых бросков (2:2, 3:2).

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    1 и 3 января «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» (1:2) и «Металлургу» Мг (1:3). В последней встрече сибиряки в гостях одержали верх над «Автомобилистом» в овертайме (3:4).

    «Локомотив»

    За 46 матчей в текущем сезоне КХЛ коллектив из Ярославля завоевал 55 баллов. Сейчас этого достаточно для шестой строчки в турнирной таблице Западной конференции.

    Прошлый год подопечные Майка Пелино завершили тремя подряд поражениями. Неприятная серия началась со встречи с «Йокеритом», в которой «Локомотив» уступил в овертайме (3:4).

    Затем «железнодорожники» всухую проиграли «Ак Барсу» (0:3) и в дополнительное время не справились с ЦСКА (3:4). В январе «Локо» пока идет без осечек.

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    3 числа этого месяца представители Ярославля одержали верх над «Амуром» (2:0), а чуть позже коллектив Майка Пелино победил «Куньлунь РС» (5:0) и «Салават Юлаев» в добавочном периоде (2:1).

    Прогноз

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,85, а на победу «Локомотива» — 2,44.

    Сейчас «Сибири» будет тяжело противостоять «Локо», поэтому «снеговики» постараются сыграть максимально осторожно. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    «Сибирь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 10 января 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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