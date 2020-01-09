«Металлург» Мг — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 9 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Матч состоится 9 января на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Амур».

«Металлург» Мг

В 46 матчах регулярки КХЛ команда из Магнитогорска заработала 51 очко. Это сейчас позволяет ей занимать 5 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

С 22 по 24 декабря «Металлург» Мг дважды потерпел поражения от «армейских» коллективов. Сперва «сталевары» уступили СКА (1:2), после чего они были слабее ЦСКА (2:3).

Затем «Магнитка» разобралась с рижским «Динамо» (2:0) и в серии послематчевых бросков одолела «Динамо» Москва (4:4, 2:0).

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3 января «лисы» в родных стенах переиграли «Автомобилист» (3:2), а чуть позже «Металлург» Мг был сильнее «Сибири» (3:1). 7 января подопечные Ильи Воробьева уступили «Ак Барсу» (0:2).

«Амур»

На данный момент команда из Хабаровска имеет в своей копилке 41 балл. Сейчас этого достаточно лишь для 11 места в турнирной таблице Восточной конференции.

С 19 по 29 декабря подопечные Александра Гулявцева выиграли в пяти встречах. Эта серия началась с победы по буллитам над «Трактором» (2:2, 2:1).

Чуть позже «Амур» одержал верх над «Динамо» Минск (4:3) и «Торпедо» (2:0). Затем «тигры» в послематчевых бросках разобрались с «Автомобилистом» (3:3, 2:0), после чего они одолели «Адмирал» (2:0).

Но январь для представителей Хабаровска пока идет неудачно. В трех поединках «Амур» проиграл. Подопечные Александра Гулявцева потерпели поражения от «Локомотива» (0:2), «Северстали» (1:2) и «Динамо» Москва (2:4).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 4,30, а на победу «Амура» — 4,70.

Дома «Магнитка» воспользуется плохой формой «тигров». Наш прогноз на матч — победа «Металлурга» Мг с коэффициентом 1,64. 0