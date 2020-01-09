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    Пострадают ли «тигры» от «Магнитки»?

    «Металлург» Мг — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 9 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Амур
    Прогноз на «Металлург» Мг — «Амур»
    Андрей Нестрашил
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Матч состоится 9 января на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 09 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.35
  • 2
  • 4.80
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    «Металлург» Мг

    В 46 матчах регулярки КХЛ команда из Магнитогорска заработала 51 очко. Это сейчас позволяет ей занимать 5 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 22 по 24 декабря «Металлург» Мг дважды потерпел поражения от «армейских» коллективов. Сперва «сталевары» уступили СКА (1:2), после чего они были слабее ЦСКА (2:3).

    Затем «Магнитка» разобралась с рижским «Динамо» (2:0) и в серии послематчевых бросков одолела «Динамо» Москва (4:4, 2:0).

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    3 января «лисы» в родных стенах переиграли «Автомобилист» (3:2), а чуть позже «Металлург» Мг был сильнее «Сибири» (3:1). 7 января подопечные Ильи Воробьева уступили «Ак Барсу» (0:2).

    «Амур»

    На данный момент команда из Хабаровска имеет в своей копилке 41 балл. Сейчас этого достаточно лишь для 11 места в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 19 по 29 декабря подопечные Александра Гулявцева выиграли в пяти встречах. Эта серия началась с победы по буллитам над «Трактором» (2:2, 2:1).

    Чуть позже «Амур» одержал верх над «Динамо» Минск (4:3) и «Торпедо» (2:0). Затем «тигры» в послематчевых бросках разобрались с «Автомобилистом» (3:3, 2:0), после чего они одолели «Адмирал» (2:0).

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    Но январь для представителей Хабаровска пока идет неудачно. В трех поединках «Амур» проиграл. Подопечные Александра Гулявцева потерпели поражения от «Локомотива» (0:2), «Северстали» (1:2) и «Динамо» Москва (2:4).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 4,30, а на победу «Амура» — 4,70.

    Дома «Магнитка» воспользуется плохой формой «тигров». Наш прогноз на матч — победа «Металлурга» Мг с коэффициентом 1,64. 0

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    «Металлург» Мг — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 9 января 2020 года . Прогноз на «Металлург» Мг — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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