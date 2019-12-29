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    Выстоит ли «Монреаль» в схватке с «молниями»?

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
    Брендан Галлахер
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 29 декабря на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль».
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    Хоккей. НХЛ 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.80
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    «Тампа-Бэй»

    В 35 поединках текущего сезона НХЛ клуб из штата Флорида сумел завоевать 40 баллов. Сейчас команда располагается на шестой строчке в таблице Атлантического дивизиона.

    После разгромного домашнего поражения 10 декабря от «Айлендерс» (1:5) «Тампа-Бэй» сумела победить в двух кряду встречах.

    Подопечные Джона Купера одолели «Флориду» (2:1) и одержали верх над «Бостоном» (3:2). 15 декабря «молнии» крупно уступили «Вашингтону» (5:2). Затем в овертайме клуб из штата Флорида переиграл «Оттаву» (4:3).

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    Чуть позже на «Амали Арене» хозяева в дополнительное время были слабее «Далласа» (3:4), а через пару дней «Тампа-Бэй» вновь не справилась с «Вашингтоном» (1:3). В последнем поединке «молнии» разгромили «Флориду» (6:1).

    «Монреаль»

    На данный момент канадский клуб из провинции Квебек имеет на своем счету 42 балла, которые он завоевал в 37 матчах. Благодаря этому команда замыкает тройку лидеров в Атлантическом дивизионе.

    С 7 по 12 декабря «Монреаль» победил в 3 поединках кряду. Эта серия началась с удачной встречи с «Рейнджерс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден», в которой «Хабс» одержали верх над оппонентами — 2:1.

    Затем «трехцветные» разгромили «Питтсбург» (4:1) и «Оттаву» в дополнительное время (3:2). А поединок 15 декабря «славные» провалили, уступив «Детройту» (1:2).

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    После этого подопечные Клода Жюльена разобрались с «Ванкувером» (3:1) и «Калгари» в овертайме (4:3). 22 декабря «Монреаль» не справился с «Эдмонтоном» (3:4), а в последней игре клуб из провинции Квебек снес «Виннипег» (6:2).

    Прогноз

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,20, а на победу «Монреаля» — 2,85.

    В гостях канадцы постараются отнять очки у «молний» и закрепиться в тройке лидеров Атлантического дивизиона. Наш прогноз на матч — победа «Монреаля» или ничья с коэффициентом 1,69. 0

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    «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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