«Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 29 декабря на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

«Тампа-Бэй»

В 35 поединках текущего сезона НХЛ клуб из штата Флорида сумел завоевать 40 баллов. Сейчас команда располагается на шестой строчке в таблице Атлантического дивизиона.

После разгромного домашнего поражения 10 декабря от «Айлендерс» (1:5) «Тампа-Бэй» сумела победить в двух кряду встречах.

Подопечные Джона Купера одолели «Флориду» (2:1) и одержали верх над «Бостоном» (3:2). 15 декабря «молнии» крупно уступили «Вашингтону» (5:2). Затем в овертайме клуб из штата Флорида переиграл «Оттаву» (4:3).

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Чуть позже на «Амали Арене» хозяева в дополнительное время были слабее «Далласа» (3:4), а через пару дней «Тампа-Бэй» вновь не справилась с «Вашингтоном» (1:3). В последнем поединке «молнии» разгромили «Флориду» (6:1).

«Монреаль»

На данный момент канадский клуб из провинции Квебек имеет на своем счету 42 балла, которые он завоевал в 37 матчах. Благодаря этому команда замыкает тройку лидеров в Атлантическом дивизионе.

С 7 по 12 декабря «Монреаль» победил в 3 поединках кряду. Эта серия началась с удачной встречи с «Рейнджерс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден», в которой «Хабс» одержали верх над оппонентами — 2:1.

Затем «трехцветные» разгромили «Питтсбург» (4:1) и «Оттаву» в дополнительное время (3:2). А поединок 15 декабря «славные» провалили, уступив «Детройту» (1:2).

После этого подопечные Клода Жюльена разобрались с «Ванкувером» (3:1) и «Калгари» в овертайме (4:3). 22 декабря «Монреаль» не справился с «Эдмонтоном» (3:4), а в последней игре клуб из провинции Квебек снес «Виннипег» (6:2).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,20, а на победу «Монреаля» — 2,85.

В гостях канадцы постараются отнять очки у «молний» и закрепиться в тройке лидеров Атлантического дивизиона. Наш прогноз на матч — победа «Монреаля» или ничья с коэффициентом 1,69. 0