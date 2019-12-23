«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2019 года

«Салават Юлаев»
В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Уфы находится на шестой позиции. В 41 встрече сезона эта команда сумела набрать 45 баллов.
В декабре «Салават Юлаев» принял участие в семи поединках. Но к сожалению для болельщиков, победили уфимцы всего два раза.
В начале месяца подопечные Николая Цулыгина потерпели поражение от «Йокерита» (2:3), после чего «юлаевцы» разгромили «Трактор» (5:2). 5 декабря этот коллектив уступил по буллитам «Металлургу» Мг (1:1, 1:2).
Затем «Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» (2:1), а в последних матчах подопечные Цулыгина проиграли «Сибири» (2:3), «Ак Барсу» (1:2) и «Авангарду» (1:2).
«Ак Барс»
Приняв участие в 38 поединках регулярного первенства, казанцы завоевали 58 очков, чего достаточно для лидирования в турнирной таблице Восточной конференции.
В шести декабрьских матчах «Ак Барс» трижды выиграл и столько же раз уступил своим оппонентам. В этих встречах подопечные Дмитрия Квартальнова чередовали победы поражениями.
Все началось с разгрома на «Татнефть-Арене» московского «Динамо» (5:3), после чего «барсы» по буллитам проиграли СКА (1:1, 1:2). Затем казанцы одолели «Торпедо» (4:3).
8 декабря «Ак Барс» всухую уступил «Авангарду» (0:3), а спустя две недели коллектив Квартальнова одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В последней игре эта команда была слабее «Сибири» (0:3).
Прогноз
Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,06.
В поединке в Давосе оба клуба постараются проявить себя как можно лучше, но коллектив Квартальнова является бесспорным фаворитом противостояния. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,63. 0