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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    Хоккеист «Ак Барса»
    В поединке в рамках Мировых игр КХЛ «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом». Матч состоится 23 декабря на «Вэйллант Арене» в Давосе. Начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.05
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    «Салават Юлаев»

    В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Уфы находится на шестой позиции. В 41 встрече сезона эта команда сумела набрать 45 баллов.

    В декабре «Салават Юлаев» принял участие в семи поединках. Но к сожалению для болельщиков, победили уфимцы всего два раза.

    В начале месяца подопечные Николая Цулыгина потерпели поражение от «Йокерита» (2:3), после чего «юлаевцы» разгромили «Трактор» (5:2). 5 декабря этот коллектив уступил по буллитам «Металлургу» Мг (1:1, 1:2).

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    Затем «Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» (2:1), а в последних матчах подопечные Цулыгина проиграли «Сибири» (2:3), «Ак Барсу» (1:2) и «Авангарду» (1:2).

    «Ак Барс»

    Приняв участие в 38 поединках регулярного первенства, казанцы завоевали 58 очков, чего достаточно для лидирования в турнирной таблице Восточной конференции.

    В шести декабрьских матчах «Ак Барс» трижды выиграл и столько же раз уступил своим оппонентам. В этих встречах подопечные Дмитрия Квартальнова чередовали победы поражениями.

    Все началось с разгрома на «Татнефть-Арене» московского «Динамо» (5:3), после чего «барсы» по буллитам проиграли СКА (1:1, 1:2). Затем казанцы одолели «Торпедо» (4:3).

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    8 декабря «Ак Барс» всухую уступил «Авангарду» (0:3), а спустя две недели коллектив Квартальнова одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В последней игре эта команда была слабее «Сибири» (0:3).

    Прогноз

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,06.

    В поединке в Давосе оба клуба постараются проявить себя как можно лучше, но коллектив Квартальнова является бесспорным фаворитом противостояния. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2019 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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