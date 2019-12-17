СКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 17 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Северсталь». Матч состоится 17 декабря в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Северсталь».

СКА

С 52 баллами, завоеванными в 37 поединках, питерская команда заняла первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Подопечные Алексея Кудашова могут похвастаться длинной беспроигрышной серией, которая насчитывает 11 матчей. Стартовал этот отрезок с победы по буллитам над рижским «Динамо» (4:3).

Затем СКА одолел «Амур» (3:1), а также в дополнительное время разобрался с «Куньлунем РС» (3:2) и «Адмиралом» (2:1). В следующих играх ноября «армейцы» были сильнее «Северстали» (5:2), «Куньлуня РС» (4:1), «Сочи» (4:2) и «Динамо» Рига (5:3).

Все прогнозы на КХЛ

В декабре СКА в гостях одержал верх над ЦСКА (4:2), после чего по буллитам питерцы переиграли «Ак Барс» (1:1, 2:1) и московское «Динамо» (2:2, 1:0).

«Северсталь»

На данный момент клуб из Череповца располагается на 10 строчке в турнирной таблице Западной конференции. За 37 матчей команда заработала 32 балла.

18 ноября «стальные» одолели ЦСКА в дополнительное время (2:1), прервав неудачный отрезок из десяти поединков без побед. Но затем «Северсталь» вновь трижды проиграла.

Подопечные Андрея Разина оказались слабее «Сочи» (2:4), СКА (2:5) и рижского «Динамо» в овертайме (1:2). 28 ноября клуб из Череповца одолел «Адмирал» (1:0).

Декабрь для «Северстали» начался с поражения во встрече с «Сибирью» (4:6), а затем команда Разина взяла верх над «Динамо» Рига (1:0) и «Динамо» Минск по буллитам (3:3, 1:0). А в серии послематчевых бросков с «Локо» «стальные» уступили «железнодорожникам» (2:2, 2:3).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью — 5,90, а победа «Северстали» оценивается в 6,60.

Сейчас форма «стальных» не позволит им выстоять против грозной атаки «армейцев». Наш прогноз на матч — победа СКА с форой -1,5 с коэффициентом 1,62. 0