Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года

В игре в рамках Кубка Первого канала Россия встретится с Финляндией. Матч состоится 15 декабря на «Газпром Арене» на открытом воздухе. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

Россия

После двух поединков в рамках зимней кампании Евротура российская команда находится на четвертом месте в турнирной таблице с 2 баллами на счету.

Начали Кубок Первого канала подопечные Алексея Кудашова с поражения в результативном противостоянии со Швецией (3:4).

А во второй встрече Россия сыграла с Чехией. Этот матч завершился победой «красной машины» в серии послематчевых бросков (3:3, 1:0).

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Осенью в рамках Кубка Карьяла Россия финишировала третьей, завоевав 2 балла в трех поединках.

Финляндия

За два матча в рамках Кубка Первого канала финны сумели заработать 4 балла, благодаря чему команда возглавляет турнирную таблицу.

На старте зимнего Евротура Финляндия встретилась с Чехией. В поединке в Пльзени «львы» потерпели поражение в дополнительное время (3:4).

Следующий матч подопечные Юкки Ялонена провели на «ВТБ Арене». Данная битва завершилась разгромом «трех корон» со счетом 5:1.

В осенней кампании в Кубке Карьяла Финляндия заняла вторую строчку в турнирной таблице. Тогда в трех поединках эта сборная добыла 7 пунктов.

Прогноз

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,50, а на победу Финляндии — 3,40.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал России больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0