ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваЗагитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах Юрген КлоппАПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда», ничья «Лестера», «Ман Сити» едет в гости к «Арсеналу» Лионель МессиПримера. «Барса» потеряла очки в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»
  • 20:17
    • Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
  • 19:58
    • «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»
  • 17:54
    • Россия обыграла Чехию в Кубке Первого канала
  • 17:32
    • «Ливерпуль» без проблем обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Салаха
  • 16:56
    • «Гранада» добыла победу на последних минутах матча с «Леванте
  • 16:36
    • Педро Роша может перебраться во «Фламенго»
    Все новости спорта

    Сборная России несколько раз вскроет оборону финнов

    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз на Россия — Финляндия
    Антон Бурдасов
    В игре в рамках Кубка Первого канала Россия встретится с Финляндией. Матч состоится 15 декабря на «Газпром Арене» на открытом воздухе. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.
    ×
    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 15 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.70
  • Играть!
    •

    Россия

    После двух поединков в рамках зимней кампании Евротура российская команда находится на четвертом месте в турнирной таблице с 2 баллами на счету.

    Начали Кубок Первого канала подопечные Алексея Кудашова с поражения в результативном противостоянии со Швецией (3:4).

    А во второй встрече Россия сыграла с Чехией. Этот матч завершился победой «красной машины» в серии послематчевых бросков (3:3, 1:0).

    Все прогнозы на хоккей

    Осенью в рамках Кубка Карьяла Россия финишировала третьей, завоевав 2 балла в трех поединках.

    Финляндия

    За два матча в рамках Кубка Первого канала финны сумели заработать 4 балла, благодаря чему команда возглавляет турнирную таблицу.

    На старте зимнего Евротура Финляндия встретилась с Чехией. В поединке в Пльзени «львы» потерпели поражение в дополнительное время (3:4).

    Следующий матч подопечные Юкки Ялонена провели на «ВТБ Арене». Данная битва завершилась разгромом «трех корон» со счетом 5:1.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В осенней кампании в Кубке Карьяла Финляндия заняла вторую строчку в турнирной таблице. Тогда в трех поединках эта сборная добыла 7 пунктов.

    Прогноз

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,50, а на победу Финляндии — 3,40.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал России больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Фортуна — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Садд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ним — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атлетико — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Аризона — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сельта — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Болонья — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • 12:18 08/12/2019     ЦСКА — «Эспаньол»
  • Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии
    • Вчера в 01:58     «Локомотив» — «Атлетико»
  • Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ
    • 02:28 12/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года. Прогноз на Россия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Тоже интересно
    Мэйсон Гринвуд Футбол Лига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед»В том, что «МЮ» играет во второстепенном турнире, есть и свой плюс Вчера в 19:550
  • 15:22
    • Российские биатлонистки взяли серебро на Кубке мира в Австрии
  • 18:11
    • «Атлетико» может снизить стоимость Сауля до 85 млн фунтов
  • 16:28
    • Рибери перенес операцию на лодыжке
    Фредди Юнгберг Футбол Гроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора«Арсенал» в концовке сумел избежать поражения в матче со «Стандардом» в Лиге Европы Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 20:56
    • Роджерс: «Лестеру» нужно начинать все сначала
  • 20:50
    • Дибала хочет подписать новый контракт с «Ювентусом»
  • 20:33
    • Третьяк: Немного не хватает мастерства при реализации моментов
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Даллас» проиграл «Вегасу», «Колорадо» одолел «Нью-Джерси»14 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло два матча 08:170
  • 15:56
    • Моуринью обратился к тяжелобольному фанату
  • 15:49
    • Коман пропустит три матча из-за травмы колена
  • 19:56
    • «Лестер» обменялся голами с «Норвичем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие