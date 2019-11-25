«Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 25 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 25 ноября на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Эдмонтон».

«Аризона»

На данный момент клуб из города Глендейл сыграл в 24 матчах регулярного первенства. За это время команда смогла набрать 30 очков, благодаря чему она идет второй в Тихоокеанском дивизионе.

В последних пяти поединках «пустынные псы» победили трижды. После поражения от «Миннесоты» в гостях (3:2) «Аризона» всухую переиграла «Калгари» (3:0).

Уверенную игру подопечные Рика Токкета продемонстрировали и в противостоянии с «Лос-Анджелесом», одолев «корон» (3:0).

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22 ноября в родных стенах «Йотис» потерпели поражение от «Торонто» (1:3), а в очередном поединке против «Лос-Анджелеса» «Аризона» вновь взяла верх (2:3).

«Эдмонтон»

По завершении 25 матчей текущего сезона НХЛ канадский клуб из провинции Альберта занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, имея на своем счету 33 балла.

После двух кряду побед над «Нью-Джерси» (4:0) и «Анахаймом» (2:6) «Эдмонтон» начал чередовать удачные выступления с поражениями.

13 ноября подопечные Дэйва Типпета уступили «Сан-Хосе» (6:3), а затем «нефть» одолела «Колорадо» (6:2). Следующий матч канадцы проиграли в овертайме «Далласу» (4:5). Но чуть позже эта команда разобралась с «Сан-Хосе» (2:5).

22 ноября «Эдмонтон» в гостях был разгромлен «Лос-Анджелесом» (5:1), а потом «Ойлерз» взяли верх над «Вегасом» (2:4).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,39, на ничью — 4,00, а на победу «Эдмонтона» — 2,60.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,65. 0