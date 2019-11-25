«Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 25 ноября 2019 года

«Аризона»
На данный момент клуб из города Глендейл сыграл в 24 матчах регулярного первенства. За это время команда смогла набрать 30 очков, благодаря чему она идет второй в Тихоокеанском дивизионе.
В последних пяти поединках «пустынные псы» победили трижды. После поражения от «Миннесоты» в гостях (3:2) «Аризона» всухую переиграла «Калгари» (3:0).
Уверенную игру подопечные Рика Токкета продемонстрировали и в противостоянии с «Лос-Анджелесом», одолев «корон» (3:0).
22 ноября в родных стенах «Йотис» потерпели поражение от «Торонто» (1:3), а в очередном поединке против «Лос-Анджелеса» «Аризона» вновь взяла верх (2:3).
«Эдмонтон»
По завершении 25 матчей текущего сезона НХЛ канадский клуб из провинции Альберта занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, имея на своем счету 33 балла.
После двух кряду побед над «Нью-Джерси» (4:0) и «Анахаймом» (2:6) «Эдмонтон» начал чередовать удачные выступления с поражениями.
13 ноября подопечные Дэйва Типпета уступили «Сан-Хосе» (6:3), а затем «нефть» одолела «Колорадо» (6:2). Следующий матч канадцы проиграли в овертайме «Далласу» (4:5). Но чуть позже эта команда разобралась с «Сан-Хосе» (2:5).
22 ноября «Эдмонтон» в гостях был разгромлен «Лос-Анджелесом» (5:1), а потом «Ойлерз» взяли верх над «Вегасом» (2:4).
Прогноз
На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,39, на ничью — 4,00, а на победу «Эдмонтона» — 2,60.
Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,65. 0