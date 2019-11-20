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    Зацепится ли «Айлендерс» за очки в Питтсбурге?

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Айлендерс»
    Джонни Бойчак
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 20 ноября на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Айлендерс».

    «Питтсбург»

    За 20 поединков регулярного первенства команда из штата Пенсильвания набрала 24 очка, благодаря чему она идет четвертой в таблице Столичного дивизиона.

    В последних пяти матчах «Пенс» победили трижды, исходы большей части этих встреч решались по завершении основного времени.

    8 ноября в овертайме «Питтсбург» разобрался с «Айлендерс» (3:4), а спустя пару дней в серии буллитов подопечные Майка Салливана уступили «Чикаго» (2:2, 2:1).

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    Чуть позже в добавочном периоде «Пингвинз» одолели «Рейнджерс» (3:2), а затем в Ньюарке гости оказались слабее «Нью-Джерси» (2:1). В последнем матче «Питтсбург» дома разгромил «Торонто» (6:1).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка продолжает идти вторым в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 18 поединков эта команда заработала 29 очков.

    6 ноября «Айлс» у себя дома разгромили «Оттаву» (4:1), благодаря чему они продлили свою победную серию до 10 матчей.

    Но этот отрезок был прерван встречей с «Питтсбургом». На арене «Барклайс Центр» хозяева в овертайме потерпели поражение. Игра завершилась со счетом 3:4.

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    Затем «Айлендерс» сумел разобраться с «Флоридой» (2:1) и «Торонто» (5:4). А в поединке против «Филадельфии» подопечные Барри Троца одержали верх по буллитам (3:3, 0:2).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 4,20, а на победу «Айлендерс» — 2,90.

    После домашнего поражения от «Пенс» в овертайме «Айлс» захотят взять реванш у соперников. Находясь в хорошей игровой форме, они на это способны. Наш прогноз на матч — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1,71. 0

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