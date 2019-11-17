«Амур» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 17 ноября на «Платинум Арене». Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Йокерит».

«Амур»

В 26 матчах регулярки клуб из Хабаровска заработал всего 22 балла, в результате чего этот коллектив вынужден довольствоваться лишь последним местом в таблице Востока.

После крупного поражения от московского «Динамо» (1:5) «тигры» сумели победить в двух последующих поединках. Подопечные Александра Гулявцева одолели «Сочи» (2:1) и «Трактор» (1:2).

Но затем «Амур» проиграл в четырех встречах кряду. Клуб из Хабаровска оказался слабее «Ак Барса» (3:1), а спустя пару дней он уступил «Нефтехимику» по буллитам (3:3, 2:1).

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1 ноября «тигры» в Балашихе не справились с «Авангардом» (3:2), после чего на «Платинум Арене» хозяева были биты питерским СКА (1:3).

«Йокерит»

Клуб, представляющий Финляндию, сумел завоевать 30 очков за 25 матчей. Это позволяет команде занять 7 место в турнирной таблице Западной конференции.

После победы 26 октября над «Северсталью» в овертайме (1:2) коллектив из города Хельсинки начал чаще терять очки. В Москве «джокеры» потерпели поражение от «Спартака» (4:2).

А 31 октября на «Хартвалл Арене» хозяева были разгромлены «Локомотивом» (1:4). Затем «Йокерит» одолел «Торпедо» (3:1) и взял верх над «Куньлунем РС» (2:3).

В последнем на данный момент поединке подопечные Лаури Марьямяки во Владивостоке оказались слабее «Адмирала» в серии буллитов (2:2, 3:2).

Прогноз

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,85, а на победу «Йокерита» — 2,28.

Наш прогноз — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,75. 0