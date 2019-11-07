Финляндия — Россия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2019 года

В игре в рамках Кубка Карьяла Финляндия будет принимать Россию. Матч состоится 7 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на Финляндия — Россия.

Финляндия

В прошлогоднем поединке в рамках Кубка Карьяла на «Хартвалл Арене» финны потерпели поражение от россиян со счетом (3:0).

Затем Финляндия одолела Чехию (3:0). С таким же счетом команда взяла верх над Швецией (3:0).

А если говорить о последних матчах «львов» в других соревнованиях, то подопечные Юкка Ялонена победили в трех встречах в рамках Чемпионата мира.

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В четвертьфинале Финляндия в овертайме одолела Швецию (5:4), на стадии 1/2 эта сборная переиграла Россию (0:1), ну а в главном поединке турнира «львы» оказались сильнее Канады (1:3).

Россия

В прошлом году «красная машина» победила в Кубке Карьяла. В первом поединке данного турнира россияне взяли верх над Финляндией (3:0).

А спустя несколько дней Россия разгромила Швецию (1:4). 11 ноября 2018 команда крупно уступила чехам (5:2), но несмотря на поражение, она по лучшей разнице шайб оказалась сильнейшей в таблице.

А в поединках в рамках Чемпионата мира эта сборная, пройдя США в четвертьфинале (4:3), проиграла финнам в 1/2 (0:1).

Затем «красная машина» приняла участие в игре за третье место. Это была встреча с чехами, которую Россия выиграла по буллитам (2:2, 2:0).

Прогноз

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,20, а на победу России — 2.46.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,57. 0