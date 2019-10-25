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    Чем закончится поединок на «Уралец-Арене»?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 25 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
    Хоккеист «Автомобилиста»
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 25 октября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Автомобилист»

    По завершении 20 матчей в регулярке команда из Екатеринбурга опустилась на 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас в активе этого коллектива имеется 22 очка.

    После победы 7 октября над «Трактором» на своем поле (3:0) подопечные Андрея Мартемьянова провалили все последующие поединки.

    В Санкт-Петербурге гости потерпели поражение от СКА в овертайме (2:1), а чуть позже «Автомобилист» в Москве не справился с «Динамо» (6:3). Неудачей завершилась и встреча с «Ак Барсом» (3:1).

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    Два домашних матча клуб из Екатеринбурга также проиграл. 18 октября хозяева не справились с «Авангардом» (1:3), а затем команда была разгромлена «Ак Барсом» (1:6).

    «Металлург» Мг

    Приняв участие в 21 матче КХЛ, команда из Магнитогорска заработала 20 очков. На данный момент «лисы» находятся на 10 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    В последних 5 поединках «сталевары» победили четырежды. Оправившись от неудачи в игре с «Адмиралом», в которой коллектив Ильи Воробьева уступил в овертайме (3:4), «Металлург» Мг одолел «Северсталь» (1:2).

    А 14 октября «лисы» в гостях не справились с московским «Динамо» (6:3). Но после этого команда начала демонстрировать неплохие результаты.

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    Сперва «сталевары» взяли верх над «Сочи» в дополнительное время (3:4), затем они оказались сильнее «Авангарда» (3:0), а также разобрались с «Ак Барсом» в серии буллитов (0:0, 2:0).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,95, а на победу «Металлурга» Мг — 2,65.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 25 октября 2019 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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