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    Как выступит «Барыс» в игре с «Локо»?

    «Локомотив» — «Барыс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 24 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Барыс
    Прогноз на «Локомотив» — «Барыс»
    Хоккеист «Барыса»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Барыс». Матч состоится 24 октября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.85
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    «Локомотив»

    В 19 матчах регулярки команда из Ярославля смогла заработать 16 очков. На данный момент она довольствуется 9 местом в турнирной таблице Западной конференции.

    После разгромного поражения в родных стенах от «Ак Барса» (0:4) «железнодорожники» победили в двух поединках подряд.

    Сперва на «Арене-2000» «Локомотив» взял верх над «Сочи» (1:0), а затем в Китае гости встречи уверенно разобрались с «Куньлунем РС» (3:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но 15 октября «Локо» проиграл «Амуру» (2:1). После этого во Владивостоке «железнодорожники» одолели «Адмирал» по буллитам (3:3, 0:1). А в первом поединке под руководством Майкла Пелино команда уступила «Трактору» (1:2).

    «Барыс»

    По завершении своих 19 игр в регулярке коллектив из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 28 баллами на счету.

    30 сентября команда из Нур-Султана дома проиграла «Куньлуню РС» (2:5), но после этого «Барыс» сумел победить в четырех матчах кряду. Подопечные Скабелки взяли верх над «Торпедо» (2:1), «Северсталью» (5:1), «Салаватом Юлаевым» (1:2) и над «Сибирью» (0:2).

    А 14 октября в родных стенах хозяева потерпели поражение от «Адмирала» в овертайме (0:1). Уступил «Барыс» и рижскому «Динамо» в дополнительное время (3:4).

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    Затем в овертайме подопечные Андрея Скабелки одолели «Витязь» (3:2), а также в серии буллитов переиграли «Динамо» Минск (1:2).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, на ничью — 3,75, а на победу «Барыса» — 2,85.

    Пока в клубе из Ярославля грядут изменения, гости противостояния смогут воспользоваться слабостями «Локо». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1,5 с коэффициентом 1,59. 0

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