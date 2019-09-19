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    Сможет ли «Спартак» победить «Металлург» Мг?

    «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 19 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак»
    Хоккеисты «Спартака»
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Матч состоится 19 сентября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Металлург» Мг

    Вот уже в течение пяти матчей «лисы» никак не могут победить. Да и в нынешнем сезоне коллектив из Магнитогорска лишь раз довольствовался положительным исходом противостояния. Это была встреча с «Северсталью», где «сталевары» взяли верх (4:2).

    Но далее команда Ильи Воробьева только проигрывала. В поединке 9 сентября «Металлург» Мг уступил «Витязю» (0:2). Затем в серии послематчевых бросков клуб оказался слабее «Автомобилиста» (2:2, 2:1).

    В выездной встрече с «Нефтехимиком» «лисы» пропустили 3 безответные шайбы (3:0), а чуть позже «сталевары» потерпели поражения во встречах с «Ак Барсом» (2:1) и минским «Динамо» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Сейчас магнитогорский клуб с 3 очками в активе находится на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Спартак»

    Сейчас московский коллектив с 7 очками в активе занимает 7 строчку в рейтинге Западной конференции.

    На счету красно-белых на данный момент лишь 2 победы в 8 матчах регулярки. 4 сентября команда обыграла «Локомотив» (2:5), а 12 числа «Спартак» разгромил «Динамо» Рига (5:1).

    Между двумя выигранными встречами подопечные Олега Знарка успели потерять очки в поединках с московским «Динамо», уступив в овертайме (3:2), с «Динамо» из Минска (4:5), а также с «Авангардом», вновь потерпев поражение в дополнительное время (2:3).

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    А после разгрома представителей Латвии москвичи уступили «Сочи» (0:1) и проиграли «Барысу» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,30, а на победу «Спартака» — 3,90.

    Поскольку у магнитогорцев пока не идет игра, то нашим прогнозом на матч будет победа «Спартака» с форой +1,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 19 сентября 2019 года . Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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