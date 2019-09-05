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    На «Хартвалл Арене» обоим клубам нужна только победа

    «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Йокерит» — «Ак Барс»
    Команда «Йокерит»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 5 сентября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Ак Барс».

    «Йокерит»

    Дебютный матч в новом сезоне КХЛ подопечные Лаури Марьямяки провалили, уступив в Финляндии «Авангарду» (3:1).

    Первый гол «джокеры» пропустили уже в самом начале игры на 3 минуте. Затем было затишье аж до финальной трети, где омский коллектив удвоил преимущество.

    «Йокерит», отыграв одну шайбу на 16 минуте последнего периода, ринулся спасать ситуацию, но за 2 секунды до сирены гости забили в пустые ворота.

    Команда из города Хельсинки смогла нанести 26 ударов по воротам, но ребят подвела реализация, которая составила всего 3,85%. В обороне дела тоже шли не лучшим образом, поскольку хозяева отразили лишь 88,24% чужих бросков.

    Кроме того, подопечные Лаури Марьямяки не смогли воспользоваться численным преимуществом, хотя соперник 5 раз оставался в меньшинстве.

    «Ак Барс»

    В первом туре КХЛ клуб из Казани потерпел неудачу в выездной игре с ЦСКА (3:2). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели неплохой матч, однако, не смогли выстоять против сильного соперника.

    По ходу встречи «Ак Барс» дважды выходил вперед, но «Армейцы Москвы» постоянно отыгрывались.

    Свои шайбы казанцы пропустили в меньшинстве. Всего за матч гости заработали 7 удалений и трижды за это были наказаны соперниками.

    В обороне коллектив Билялетдинова оказался слаженным, заблокировав 17 выстрелов ЦСКА, а общий показатель отраженных бросков составил 92,11%.

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    В атаке команда продемонстрировала хороший процент реализации бросков (11,11%) поскольку из 18 ударов 2 превратились в голы.

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,20, а на победу «Ак Барса» — 2,60.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года . Прогноз на «Йокерит» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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