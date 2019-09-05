«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года

«Йокерит»
Дебютный матч в новом сезоне КХЛ подопечные Лаури Марьямяки провалили, уступив в Финляндии «Авангарду» (3:1).
Первый гол «джокеры» пропустили уже в самом начале игры на 3 минуте. Затем было затишье аж до финальной трети, где омский коллектив удвоил преимущество.
«Йокерит», отыграв одну шайбу на 16 минуте последнего периода, ринулся спасать ситуацию, но за 2 секунды до сирены гости забили в пустые ворота.
Команда из города Хельсинки смогла нанести 26 ударов по воротам, но ребят подвела реализация, которая составила всего 3,85%. В обороне дела тоже шли не лучшим образом, поскольку хозяева отразили лишь 88,24% чужих бросков.
Кроме того, подопечные Лаури Марьямяки не смогли воспользоваться численным преимуществом, хотя соперник 5 раз оставался в меньшинстве.
«Ак Барс»
В первом туре КХЛ клуб из Казани потерпел неудачу в выездной игре с ЦСКА (3:2). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели неплохой матч, однако, не смогли выстоять против сильного соперника.
По ходу встречи «Ак Барс» дважды выходил вперед, но «Армейцы Москвы» постоянно отыгрывались.
Свои шайбы казанцы пропустили в меньшинстве. Всего за матч гости заработали 7 удалений и трижды за это были наказаны соперниками.
В обороне коллектив Билялетдинова оказался слаженным, заблокировав 17 выстрелов ЦСКА, а общий показатель отраженных бросков составил 92,11%.
В атаке команда продемонстрировала хороший процент реализации бросков (11,11%) поскольку из 18 ударов 2 превратились в голы.
Прогноз
На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,20, а на победу «Ак Барса» — 2,60.
Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0