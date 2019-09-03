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    На «Сибирь-Арене» будет предостаточно голов

    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Амур
    Прогноз на «Сибирь» — «Амур»
    «Сибирь»
    В первом туре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Амур». Матч состоится 3 сентября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Амур».

    «Сибирь»

    Команда из Новосибирска провела неплохую предсезонку, порадовав болельщиков неплохой результативностью в большинстве товарищеских встреч.

    Началось все для «снеговиков» не очень хорошо. Сперва коллектив Николая Заварухина с трудом справился с финским клубом «Хамеенлина», обыграв оппонентов по буллитам (1:1, 0:1). А в следующем матче сибиряки потерпели поражение от «Йокерита» (3:4).

    Но затем команда выиграла 4 встречи кряду, оказавшись сильнее «Пеликанс» в овертайме (2:3), а также одолев «Франкфурт Лайонс» (2:6) «Карловы Вары» (2:3) и «Хомутов» (2:5).

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    Матч с магнитогорским «Металлургом» сибиряки предпочли бы забыть, поскольку в этом противостоянии они получили 6 безответных шайб (6:0). Затем подопечные Заварухина уступили «Трактору» (1:2).

    Последняя игра предсезонки против «Куньлунь Ред Стар» оказалась для «Сибири» победной (1:2).

    «Амур»

    В ходе предсезонной подготовки «тигры» провели 8 контрольных матчей, 3 из которых против команды «Адмирал».

    В первой игре с «моряками» «Амур» уступил (1:0), но позже сумел достойно ответить, разгромив соперников (0:6), а 16 августа коллектив Гулявцева взял верх над клубом из Владивостока по буллитам (3:3, 2:1).

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    Помимо матчей с «Адмиралом», «тигры» встречались с представителями Чехии. К примеру, 12 августа «Амур» потерпел поражение в игре с «ХК Маунтфилдом» (7:0), а через 2 дня победил «Пардубице» (3:6).

    Еще одна дуэль с чехами опять закончилась неудачно, поскольку «Амур» оказался слабее клуба «Либерец» (4:1).

    Затем команда из Хабаровска в овертайме одолела австрийский «Линц» (5:4), а позже победила в матче с «Ческе-Будеевице» (0:4).

    Прогноз

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 3,95, а на победу «Амура» — 3,30.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,62. 0

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    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года . Прогноз на «Сибирь» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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