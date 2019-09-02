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    Справится ли «Трактор» с «Витязем» у себя дома?

    «Трактор» — «Витязь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Трактор» — «Витязь»
    ХК «Трактор»
    В первом туре КХЛ «Трактор» будет принимать «Витязь Подольск». Матч состоится 2 сентября на ледовой арене «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.95
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    «Трактор»

    В ходе предсезонной подготовки в августе клуб из Челябинска выиграл 7 товарищеских матчей из восьми.

    Начали свой путь «белые медведи» с уверенной победы над венгерской командой «Будапешт» (6:2), а чуть позже с минимальным преимуществом «Трактор» взял верх над «Северсталью» (2:1).

    13 августа подопечные Петериса Скудры встретились с «Магниткой» и забросили три безответные шайбы в ворота команды из Магнитогорска (3:0).

    После этого «трактористы» два раза подряд сыграли против «Салавата», победив в этих матчах (0:1; 1:2).

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    Единственное поражение «медведям» нанес «Куньлунь» в овертайме (3:4).

    Ну а две последние встречи в предсезонке «Трактор» выиграл у «Сибири» (2:1) и у «Металлурга Магнитогорск» (1:2).

    «Витязь»

    «Богатыри» также времени зря не теряли. С конца июля они начали готовиться к официальному сезону КХЛ.

    Стартовал «Витязь» с двухматчевого противостояния с магнитогорским «Металлургом», уступив сперва (3:2), но затем переиграв «сталеваров» (4:3).

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    После этого команда провела победную серию против клубов из Финляндии. Подопечные Михаила Кравца одолели «Йукурит» (3:4), разгромили «Пеликанс» (8:1) и легко справились с «Сайпой» (7:1).

    Затем подольский коллектив потерпел два поражения от СКА (0:3) и московского «Динамо» (1:4).

    Далее «Витязь» вновь победил трижды. «Витязь» выиграл у ЦСКА (0:5), оказался сильнее «Спартака» (1:2), а также взял реванш у «Динамо» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 3,85, а на победу «Витязя» — 2,95.

    Наш прогноз на матч — «Трактор» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,69. 0

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    «Трактор» — «Витязь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года . Прогноз на «Трактор» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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