«Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на четвертый матч финала Кубка Стэнли 4 июня 2019 года

В рамках финала Кубка Стэнли 4 июня 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».

«Сент-Луис»

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» дома был разбит «Бостоном» (2:7), проиграв первый из двух домашних матчей в серии. «Блюз» потеряли возможность перехватить инициативу, и теперь обязаны побеждать в четвертой игре.

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Одну из двух шайб «Блюз» забросил российский нападающий четвертого звена Иван Барбашев, еще один гол на счету топ-защитника Колтона Парейко. Россиянин Владимир Тарасенко очков не набирал, как и другие лидеры атаки, а вратарь Джордан Биннингтон откровенно провалился, и был заменен на Джека Аллена после пятой пропущенной шайбы.

В целом, если смотреть статистику, игра шла на равных, но реально шансов у «Сент-Луиса» не было, в том числе из-за ужасной игры вратаря. Кроме того, команда пропустила четыре шайбы в меньшинстве, и еще одну в пустые ворота, так что спецбригады тоже сыграли ужасно.

«Бостон»

После поражения дома во втором матче серии «Бостону» было важно взять у соперника победу на выезде, и «Брюинз» сделали это мгновенно в первом же матче. Теперь они снова ведут в серии, и более того, в случае еще одной победы заметно повысят свои шансы на итоговый успех.

Героями поединка стали два лидера «Бостона» — защитник Тори Крюг набрал четыре (1+3) очка, нападающий Патрис Бержерон три (1+2). Также гол+пас оформил форвард Маркус Йоханссон, по шайбе забросили Чарли Койл, Давид Пастрнак, Ноэль Аккьяри и Шон Куралы.

«Бостон» блестяще использовал все свои моменты в атаке, а также слабую игру вратаря соперника. «Брюинз» также вспомнили, как шикарно они играли в большинстве в регулярке. В общем, почти идеальный матч от команды.

Прогноз

«Сент-Луис» потерпел очень болезненное поражение, но еще после первого матча «Блюз» показали, что умеют держать удар. Отступать команде некуда, и к тому же она все еще играет на родном льду — прогноз на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,91. 0