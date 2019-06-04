ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Мохамед СалахФакторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов Фрагмент матчаНХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
  • 23:57
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года
  • 15:57
    • «Уфа» уступила «Томи», но сохранила место в РПЛ
  • 15:27
    • «Реал» готов предложить троих игроков за Погба
  • 15:11
    • «Барселона» нашла альтернативу Гризманну в «Валенсии»
  • 14:42
    • «Челси» объявил об уходе многолетнего лидера команды
  • 12:37
    • Поздняков: Позиция МОК — сборная России выступит на Олимпиаде-2020
  • 07:55
    • Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира
    Все новости спорта

    «Сент-Луис» снова сравняет счет в серии с «Бостоном»

    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на четвертый матч финала Кубка Стэнли 4 июня 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон»
    Иван Барбашев, «Сент-Луис»
    В рамках финала Кубка Стэнли 4 июня 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».

    «Сент-Луис»

    В третьем матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» дома был разбит «Бостоном» (2:7), проиграв первый из двух домашних матчей в серии. «Блюз» потеряли возможность перехватить инициативу, и теперь обязаны побеждать в четвертой игре.

    Все прогнозы на хоккей

    Одну из двух шайб «Блюз» забросил российский нападающий четвертого звена Иван Барбашев, еще один гол на счету топ-защитника Колтона Парейко. Россиянин Владимир Тарасенко очков не набирал, как и другие лидеры атаки, а вратарь Джордан Биннингтон откровенно провалился, и был заменен на Джека Аллена после пятой пропущенной шайбы.

    В целом, если смотреть статистику, игра шла на равных, но реально шансов у «Сент-Луиса» не было, в том числе из-за ужасной игры вратаря. Кроме того, команда пропустила четыре шайбы в меньшинстве, и еще одну в пустые ворота, так что спецбригады тоже сыграли ужасно.

    «Бостон»

    После поражения дома во втором матче серии «Бостону» было важно взять у соперника победу на выезде, и «Брюинз» сделали это мгновенно в первом же матче. Теперь они снова ведут в серии, и более того, в случае еще одной победы заметно повысят свои шансы на итоговый успех.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Героями поединка стали два лидера «Бостона» — защитник Тори Крюг набрал четыре (1+3) очка, нападающий Патрис Бержерон три (1+2). Также гол+пас оформил форвард Маркус Йоханссон, по шайбе забросили Чарли Койл, Давид Пастрнак, Ноэль Аккьяри и Шон Куралы.

    «Бостон» блестяще использовал все свои моменты в атаке, а также слабую игру вратаря соперника. «Брюинз» также вспомнили, как шикарно они играли в большинстве в регулярке. В общем, почти идеальный матч от команды.

    Прогноз

    «Сент-Луис» потерпел очень болезненное поражение, но еще после первого матча «Блюз» показали, что умеют держать удар. Отступать команде некуда, и к тому же она все еще играет на родном льду — прогноз на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,91. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Финал пройдет в Мадриде
  • Финал Лиги чемпионов. Полная готовность
    • 01:26 30/05/2019     Маурицио Сарри
  • От Раньери до Сарри. Рейтинг всех тренеров «Челси» в эпоху Абрамовича
    • 18:49 30/05/2019     Мохаммед Салах
  • Второй шанс для Мо Салаха
    • 01:50 31/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на четвертый матч финала Кубка Стэнли 4 июня 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?Для аргентинца прощальным матчем может стать финал Лиги чемпионов Вчера в 15:310
  • 10:54
    • «Ливерпуль» заработал более 110 миллионов евро в этой Лиге чемпионов
  • 15:44
    • Конта обыграла Векич на пути в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 14:56
    • 19-летня теннисистка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Халеп и Джоковича, вылет Серены Уильямс и ОсакиОбзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:350
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 13:12
    • «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд
  • 12:56
    • Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Бенфике»
  • 12:20
    • Чупков стал первым на этапе Серии чемпионов в США
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 31/05/2019 в 01:500
  • 12:08
    • «Интер» хочет подписать форварда ПСВ
  • 11:06
    • Моуринью: В финале ЛЧ уровень игры был низким
  • 10:37
    • Наставник «Шахтера» является фаворитом на пост главного тренера «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие