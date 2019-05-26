Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года

В рамках матча за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 16:45 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

Россия

В полуфинале Чемпионата мира Россия неожиданно проиграла Финляндии (0:1), и прекратила борьбу за золотые медали. Подопечные Ильи Воробьева потерпели свое первое поражение на турнире, но оно оказалось очень болезненным.

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Россия создала немало моментов у чужих ворот, и больше всего активничала тройка Евгения Кузнецова. Непривычно мало опасности исходило от тройки Артема Анисимова, а защитник Дмитрий Орлов допустил судьбоносную обрезку в своей зоне, которая и привела к единственной пропущенной шайбе.

Россия не смогла использовать свой атакующий потенциал, и даже на последних минут не создала слишком много моментов. Впервые на чемпионате мира россияне не забросили ни одной шайбы.

Чехия

В полуфинале Чехия была разбита Канадой (1:5), и не сумела пробиться в финал, но попробует завоевать медали в игре с Россией. В целом, подопечные Милоша Ржиги провели неплохой турнир, и могут занести его себе в актив.

Единственную шайбу в игре с Канадой забросил нападающий Томаш Зохорна, а вот голкипер Патрик Бартошак провалился, и уступил место в воротах Павелу Францоузу по ходу матча. Не исключено, что последний займет место в воротах Чехии в игре с Россией.

Чехия располагает рядом хороших игроков из НХЛ, включая Радко Гудаса, Якуба Ворачека, Онджея Палата и Михала Фролика. Ржига привил команде атакующий стиль, но не всегда он срабатывает, когда есть дисбаланс линий.

Прогноз

В группе Чехия проиграла России 0:3, хотя имела немало моментов для заброшенных шайб. Командам уже нечего терять, да и матчи за третье место обычно менее эмоциональны и более результативны — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,81. 0