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    Россия и Чехия сыграют от атаки

    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Сборная России
    В рамках матча за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 16:45 мск. Прогноз на Россия — Чехия.
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    Хоккей. ЧМ-2019. За 3-е место 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Россия

    В полуфинале Чемпионата мира Россия неожиданно проиграла Финляндии (0:1), и прекратила борьбу за золотые медали. Подопечные Ильи Воробьева потерпели свое первое поражение на турнире, но оно оказалось очень болезненным.

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    Россия создала немало моментов у чужих ворот, и больше всего активничала тройка Евгения Кузнецова. Непривычно мало опасности исходило от тройки Артема Анисимова, а защитник Дмитрий Орлов допустил судьбоносную обрезку в своей зоне, которая и привела к единственной пропущенной шайбе.

    Россия не смогла использовать свой атакующий потенциал, и даже на последних минут не создала слишком много моментов. Впервые на чемпионате мира россияне не забросили ни одной шайбы.

    Чехия

    В полуфинале Чехия была разбита Канадой (1:5), и не сумела пробиться в финал, но попробует завоевать медали в игре с Россией. В целом, подопечные Милоша Ржиги провели неплохой турнир, и могут занести его себе в актив.

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    Единственную шайбу в игре с Канадой забросил нападающий Томаш Зохорна, а вот голкипер Патрик Бартошак провалился, и уступил место в воротах Павелу Францоузу по ходу матча. Не исключено, что последний займет место в воротах Чехии в игре с Россией.

    Чехия располагает рядом хороших игроков из НХЛ, включая Радко Гудаса, Якуба Ворачека, Онджея Палата и Михала Фролика. Ржига привил команде атакующий стиль, но не всегда он срабатывает, когда есть дисбаланс линий.

    Прогноз

    В группе Чехия проиграла России 0:3, хотя имела немало моментов для заброшенных шайб. Командам уже нечего терять, да и матчи за третье место обычно менее эмоциональны и более результативны — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года. Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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