Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года сборная Швеции сыграет со сборной России. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

В прошлом матче Швеция в упорном поединке обыграла Швейцарию (4:3), выиграв четвертый поединок подряд. При этом перед решающей встрече с Россией команду также ждет непростое испытание дисциплинированной Латвией.

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В игре со Швейцарией не самую надежную игру показал основной вратарь Хенрик Лундквист, пропустив три шайбы с 24 бросков, зато снова на высоте были лидеры атаки — Вилльям Нюландер набрал 3 (1+2) очка, гол+пас на счету Александра Веннберга, по шайбе также забросили защитники Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

У Швеции очень мощный состав, хорошая игра спецбригад, но в равных составах команда пропускает многовато. В двух матчах с серьезными соперниками шведы пропустили восемь голов.

Россия

В прошлом матче Россия всухую уверенно обыграла Швейцарию (3:0), оставшись единственной сборной, не проигравшей пока ни одного поединка. В активе Ильи Воробьева уже 18 очков, но первое место в группе «В» еще не гарантировано.

В игре со Швейцарией отлично сыграл вратарь Александра Георгиев, который во втором матче на турнире оформил второй шатаут, отразив все 31 бросков в створ. Еще одним героем оказался форвард Никита Кучеров, на счету которого дубль, гол+пас у Артема Анисимова, две передачи у Никиты Гусева — все они представляют третью тройку атаки.

Россия показывает наиболее сбалансированный и сильный хоккей на чемпионате мира. Отличная игра в атаке дополняется сверхнадежной обороной и лучшими спецбригадами. Возможно, слабые места сможет открыть Швеция, но пока их не видно.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение России, и это вполне очевидно с учетом результатов подопечных Ильи Воробьева. Но спешить с прогнозом на победу нашей сборной мы не будем. Зато наверняка можно ждать, что россияне снова сыграют с максимальной надежностью в защите — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,83. 0