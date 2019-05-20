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    Канада и Дания сыграют результативный матч

    Канада — Дания. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 20 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз на Канада — Дания
    Сборная Канады
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 20 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной Дании. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Канада — Дания.
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    Хоккей. ЧМ-2019. Группа A 20 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Канада

    В пятом матче на турнире Канада уничтожила Германию (8:1), одержав четвертую победу, причем подряд. Канада спокойно идет к плей-офф, и Дания не выглядит сложным соперником на пути к решающей битве с США в последнем туре в рамках борьбы за лидирующие позиции в группе «А».

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    Как и предполагалось, в матче с Германией на лед вышел вратарь Мэтт Мюррей, отразив 15 из 16 бросков, так что против датчан снова ожидаем в старте Картера Харта. Хет-трик оформил нападающий Марк Стоун, дубль на счету Энтони Мэнты, три ассиста отдал Дилан Строме.

    В четырех победных матчах Канада ни разу не забрасывала меньше пяти шайбы за игру — команда играет с хорошим уровнем индивидуального мастерства, но прочности в обороне не хватает — та же Германия могла не раз огорчить Мюррея.

    Дания

    В последнем матче на чемпионате мира Дания была деклассирована США (1:7), проиграв второй матч подряд и третий из пяти. Вылет датчанам не грозит, но и плей-офф уже тоже не светит, так что можно поиграть в свое удовольствие.

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    Единственную шайбу в игре с США забросил резервный форвард Ник Олесен, а ворота защищал Симон Нильсен, что в общем-то и стало причиной разгрома. По ходу матча Нильсена сменил Патрик Гэлбрайт, а основной голкипер Себастьян Дахм вовсе оказался вне заявки на игру.

    Дания уже может экспериментировать с составом, давать больше игрового времени молодежи, но нужно понимать, что в таком случае им не миновать разгромов, как от США. С другой стороны, если брать сугубо статистику, она явно не соответствует счету на табло, ведь по броскам почти равенство (22:26).

    Прогноз

    Учитывая результаты соперников в последних матчах, вполне можно ожидать результативной игры. Прогноз на тотал больше 6,5 с коэффициентом 1,97. 0

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    Канада — Дания. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 20 мая 2019 года. Прогноз на Канада — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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