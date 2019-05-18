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    Россия не забросит много шайб Латвии

    Латвия — Россия. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Латвии
    Прогноз на Латвия — Россия
    Андрей Василевский
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года сборная Латвии сыграет со сборной России. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на Латвия — Россия.
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    Хоккей. ЧМ-2019. Группа B 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Латвия

    В третьем матче на турнире Латвия всухую обыграла Италию (3:0), а перед встречей с Россией сыграет важный для себя поединок с Чехией, где станет понятно — борются ли подопечные Боба Хартли за плей-офф, или ограничатся выполнением задачи-минимум — сохранением прописки в топ-дивизионе.

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    Лидерами сборной Латвии на текущем турнире являются вратари Элвис Мерзликинс и Кристерс Гудлевскис (оба могут затащить матч с любым соперником) и неплохая атака во главе с Лаурисом Дарзиньшем, Тедди Блюгером и братьями Букартсами.

    Сила Латвии в организации игры и мобильности. Боб Хартли сумел собрать подвижный атакующий коллектив, и порой создается впечатление, что его подопечные играют выше своих индивидуальных возможностей.

    Россия

    В четвертом матче на чемпионате мира Россия деклассировала Италию (10:0), одержав пока что самую крупную победу на турнире. Подопечные Ильи Воробьева выиграли четыре игры из четырех, и уверенно возглавляют группу «В».

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    Немного неожиданным оказался состав России на встречу с итальянцами — максимально боевой, несмотря на уровень соперника. Впрочем, возможно, это обьясняется двумя дальнейшими выходными, и необходимостью поддерживать игровой тонус. В любом случае, с Латвией изменений также не должно быть, включая вратарскую линию, где с первых минут ожидается Андрей Василевский.

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    Прогноз

    Россия пока идет без поражений, но сыграла лишь один матч с достойным соперником в лице Чехии, забросив три шайбы. Латвия, конечно, послабее, но в любом случае на град шайб рассчитывать не стоит — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,12. 0

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    Латвия — Россия. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года. Прогноз на Латвия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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