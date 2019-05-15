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    Великобритании по силам забросить шайбу США

    США — Великобритания. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 15 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США
    Прогноз на США — Великобритания
    Сборная США
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 15 мая 2019 года сборная США сыграет со сборной Великобритании. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на США — Великобритания.

    США

    В третьем матче на чемпионате мира США в упорной борьбе в овертайме дожали Финляндию (3:2), но финны сумели удержать первое место в группе «А», набрав очко за ничью в основное время. Это вторая победа американцев подряд и вторая в трех матчах.

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    По шайбе в ворота финнов забросили защитник Брэйди Скьей, нападающие Джонни Гудро и Дилан Ларкин, причем последний — победную в овертайме. Также отметим две результативные передачи топ-форварда Джека Айхеля и неплохую игру вернувшегося в ворота Кори Шнайдера (24 сэйва с 26 бросков).

    США вели в счете 2:0, но позволили финнам отыграться, пропустив одну из шайб в меньшинстве, хотя команда удалилась за матч всего дважды. Класс игроков позволил вырвать победу в овертайме, но дисциплина и нестабильность пока что подводят подопечных Джеффа Блашила.

    Великобритания

    В двух матчах на старте чемпионата мира Великобритания потерпела два поражения. Но если в матче с Германией британцы до последнего претендовали на очки (1:3), то с канадцами не имели ни единого шанса — 0:8. Перед поединком с США команда также сыграет против Дании.

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    В двух матчах Великобритания смогла забросить лишь одну шайбу усилиями нападающего Майка Хэммонда, а одним из главных действующих лиц был вратарь Бен Боунс, трудившийся в поте лица. В целом, ростер сборной почти полностью состоит из игроков местной лиги, и явно один из слабейших на турнире.

    Великобритания, несмотря на два поражения, выглядела не так уж плохо. Команда бьется, старается цепляться за возможности, и реально претендовала на первые очки с немцами, но немного не повезло. Однако главный матч британцев будет в заключительном туре с Францией.

    Прогноз

    Сборная США обязательно обыграет Великобританию, и учитывая разницу в классе соперников, скорее всего, сделает это с крупным счетом. Но есть ощущение, что британцы, хоть и будут уставшие после датчан, смогут затолкать хотя бы одну шайбу, не обремененные грузом ответственности за результат — прогноз на то, что обе команды забросят шайбы с коэффициентом 2,01. 0

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    США — Великобритания. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 15 мая 2019 года. Прогноз на США — Великобритания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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