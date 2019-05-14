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    Швейцария не испытает проблем в игре с Австрией

    Швейцария — Австрия. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 14 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии
    Прогноз на Швейцария — Австрия
    Сборная Швейцарии
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 14 мая 2019 года сборная Швейцарии сыграет со сборной Австрии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Швейцария — Австрия.

    Швейцария

    После уверенного разгрома Италии в первом поединке (9:0) на чемпионате мира, во втором Швейцария столкнулась с организованной игрой сборной Латвии, но все же сломила сопротивление соперника (3:1), взяв шесть очков из шести возможных в двух матчах.

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    В игре с Латвией подтянул команду вратарь Леонардо Дженони, тогда как Рето Берра, игравший с итальянцами, остался в резерве. По шайбе забросили нападающие Нико Хишер, Симон Мозер и Грегори Хоффман, и в целом очки набрали игроки трех пятерок из четырех.

    Организация игры, скорость, достаточно ровный состав и отличная ударная тройка делают Швейцарию одним из скрытых фаворитов текущего чемпионата мира. Команда способна на многое, вплоть до повторения результата прошлого года, и уж точно обязана брать три очка с Австрией. Главный враг швейцарцев — нестабильность.

    Австрия

    После двух матчей на чемпионате мира у сборной Австрии ноль очков — команда проиграла Латвии (1:4) и России (0:5), и очевидно, что сохранить прописку в топ-дивизионе для австрийцев будет не очень простой задачей.

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    Несмотря на все старания лидеров в лице Томаса Раффля, Михаэля Раффля, Константина Комарека и вратаря Бернхарда Штаркбаума, австрийцы выглядят заметно слабее конкурентов по группе, и похоже, что главные матчи команды будут с Италией и Норвегией.

    Впрочем, стоит отдать должное австрийцам, которые в матче с Россией создали достаточно много голевых моментов, и лишь чудом не забросили пару шайбу. Если команда подтянет реализацию, свою задачу они выполнят.

    Прогноз

    Австрия, за счет неплохой организации игры и дисциплины, может немного попортить нервы Швейцарии, и забросить одну-две шайбы, но сенсации от австрийцев ждать не стоит. Прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    Швейцария — Австрия. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 14 мая 2019 года. Прогноз на Швейцария — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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