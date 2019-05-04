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    «Даллас» может обыграть «Сент-Луис» на выезде

    «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз (к. 2.19) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас».

    «Сент-Луис»

    В четвертом матче второго раунда «Сент-Луис» на выезде проиграл «Далласу» (2:4), и счет в серии снова стал равным (2:2). Соперники обменялись победами и поражениями на выезде, и теперь серия снова вернулась на лед «Блюз», но только на один матч.

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    Российскому топ-форварду Владимиру Тарасенко удалось открыть счет в матче, но не самая надежная игра вратаря Джордана Биннингтона привела к поражению. Еще одна шайба на счету форварда Роберта Томы, две передачи отдал ведущий нападающий Райан О’Райлли. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал.

    Вратарский фактор в этот раз сыграл в пользу соперника, но в целом игра была равной, и эта тенденция продолжается в серии, где можно ждать семи матчей. Возможно, «Блюз» стоит дать матч отдыха Биннингтону, но с другой стороны — цена ошибки уже очень высока.

    «Даллас»

    Проиграв в третьем матче серии, «Даллас» исправился в четвертом, и не позволил сопернику оказаться в шаге от финала конференции. Все начинается сначала, но даже поражение на льду «Блюз» не станет для «Старз» критичным.

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    Хороший матч провел вратарь Бен Бишоп, отразив 27 из 29 бросков, тогда как россиянин Антон Худобин продолжает находиться в запасе. Результат же сделали лидеры — нападающие Джейсон Спецца, Роопе Хинтц, Джейсон Дикинсон и защитник Джон Клингберг забросили по шайбе, российский форвард Александр Радулов, Матс Зукарелло и Тайлер Сегин отдали по две передачи.

    Даллас, уступая 0:1, сумел показать характер, и выдал шикарный отрезок из второй половины первого и второго периодов. «Старз» превосходили «Блюз» во всем, и к тому же использовали все ошибки соперника.

    Прогноз

    Счет в серии снова стал равным, и теперь очень важную роль должен сыграть опыт и характер. При равных показателям почти во всем, у «Далласа» есть одно существенное преимущество — более опытный вратарь Бишоп. Поэтому рискнем с прогнозом на победу «Старз» в матче с коэффициентом 2,19. 0

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    «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз (к. 2.19) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19
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