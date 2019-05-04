«Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз (к. 2.19) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас».

«Сент-Луис»

В четвертом матче второго раунда «Сент-Луис» на выезде проиграл «Далласу» (2:4), и счет в серии снова стал равным (2:2). Соперники обменялись победами и поражениями на выезде, и теперь серия снова вернулась на лед «Блюз», но только на один матч.

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Российскому топ-форварду Владимиру Тарасенко удалось открыть счет в матче, но не самая надежная игра вратаря Джордана Биннингтона привела к поражению. Еще одна шайба на счету форварда Роберта Томы, две передачи отдал ведущий нападающий Райан О’Райлли. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал.

Вратарский фактор в этот раз сыграл в пользу соперника, но в целом игра была равной, и эта тенденция продолжается в серии, где можно ждать семи матчей. Возможно, «Блюз» стоит дать матч отдыха Биннингтону, но с другой стороны — цена ошибки уже очень высока.

«Даллас»

Проиграв в третьем матче серии, «Даллас» исправился в четвертом, и не позволил сопернику оказаться в шаге от финала конференции. Все начинается сначала, но даже поражение на льду «Блюз» не станет для «Старз» критичным.

Хороший матч провел вратарь Бен Бишоп, отразив 27 из 29 бросков, тогда как россиянин Антон Худобин продолжает находиться в запасе. Результат же сделали лидеры — нападающие Джейсон Спецца, Роопе Хинтц, Джейсон Дикинсон и защитник Джон Клингберг забросили по шайбе, российский форвард Александр Радулов, Матс Зукарелло и Тайлер Сегин отдали по две передачи.

Даллас, уступая 0:1, сумел показать характер, и выдал шикарный отрезок из второй половины первого и второго периодов. «Старз» превосходили «Блюз» во всем, и к тому же использовали все ошибки соперника.

Прогноз

Счет в серии снова стал равным, и теперь очень важную роль должен сыграть опыт и характер. При равных показателям почти во всем, у «Далласа» есть одно существенное преимущество — более опытный вратарь Бишоп. Поэтому рискнем с прогнозом на победу «Старз» в матче с коэффициентом 2,19. 0