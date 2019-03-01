«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года казанский «Ак Барс» примет омский «Авангард». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард».

«Авангард»

Во втором матче серии «Авангард» снова оказался сильнее «Ак Барса» (6:3), снова забросив шесть шайб. Омичи взяли две победы из двух на родном льду, и в хорошем настроении отправляются на выезд в Казань.

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Во втором матче вратарь Игорь Бобков был не столь надежен, но все равно отразил 27 из 30 бросков, а результат сделали лидеры атаки — Сергей Широков оформил дубль и набрал три очка, а Тэйлор Бек четыре (1+3), Давид Дэарне и защитник Коди Франсон сделали по два ассиста, форвард Илья Михеев записал себе в актив гол+пас, по шайбе на счету Семена Кошелева и Виктора Столберга.

«Авангард» в двух матчах забросил «Ак Барсу» 12 шайб, пропустив всего три — это уже говорит о полном преимуществе омичей на данный момент. Единственный тревожный звонок — три пропущенные шайбы в меньшинстве, при том что «Ак Барс» в регулярке в этом компоненте игры не блистал.

«Ак Барс»

«Ак Барсу» не удалось сделать выводы из первого поединка, в котором казанцы были разбиты 0:6. Разве что в этот раз команде удалось пробить Игоря Бобкова, но лишь при счете 0:3, когда «Авангард» уже сделал комфортный задел.

И снова «Ак Барс» подвел вратарь. Если в первой игре неудачно сыграл Владислав Подяпольский, то во второй Александр Шарыченков пропустил пять шайб с 22 бросков. Но Эмиль Гарипов по-прежнему травмирован. Зато удачно сыграли лидеры — топ-форвард Джастин Азеведо отдал сразу три результативные передачи, топ-защитник Пол Постма оформил дубль, две передачи у Даниса Зарипова, одна шайба на счету Иржи Секача.

Пока что главная проблема команды — это вратари, хотя и оборона выглядела не лучшим образом в двух матчах. С другой стороны, «Ак Барс» забросил все три шайбы в большинстве, хотя бы здесь есть прогресс.

Прогноз

«Ак Барс» дважды вчистую был разбит «Авангардом» на выезде, но все же дома казанцы играют гораздо увереннее. Прогноз на победу «Ак Барса» в третьем матче с коэффициентом 2,25. 0