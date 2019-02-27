«Каролина» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Лос-Анджелес».

«Каролина»

В прошлой игре «Каролина» на выезде засушила «Даллас» (3:0), выиграв во второй раз подряд, и одержав восьмую победу в последних десяти матчах. Спурт «Харрикейнз», наконец, принес плоды — команда поднялась в зону плей-офф Востока, потеснив «Питтсбург», но лишь за счет дополнительных показателей.

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Второй шатаут в сезоне оформил вратарь Кертис МакЭлхинни, отразив 24 броска, по шайбе забросили защитник Джастин Фолк, нападающие Лукас Уолмарк и Джордан Мартинук. Российский форвард Андрей Свечников очков не набирал. Среди ключевых игроков отметим также защитников Джейкоба Слэвина, Даги Хэмилтона, нападающих Себастьяна Ахо, Теуво Теравайнена, Джастина Уильямса.

«Каролина» играет от обороны, пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч — это 6-й лучший показатель в НХЛ. Но атака у «Харрикейнз» хромает — в среднем 2,90 пропущенные шайбы за игру и 20-е место.

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде был разгромлен «Флоридой» (1:6), проиграв седьмой поединок подряд. «Кингз» последние на Западе, отставая даже от «Анахайма» на пять очков, а перед игрой с «Каролиной» их также ждет визит в гости к «Тампе».

Единственную шайбу забросил один из ключевых нападающих Дастин Браун. Среди других лидеров — вратарь Джонатан Куик, но в этот раз он сыграл неудачно и был заменен, защитник Дрю Даути, нападающие Алекс Яффало, Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и наш Илья Ковальчук.

«Лос-Анджелес» в целом показывает очень плохую статистику, но если по игре в обороне «Кингз» хотя бы входят в топ-20, пропуская чуть больше трех шайб за матч, то атака хуже только у «Анахайма», спецбригады такие же ужасные.

Прогноз

Первая встреча завершилась домашней сухой победой «Кингз» (2:0), а сейчас букмекеры почти не сомневаются в успехе «Харрикейнз». С учетом, что обе команды направлены на защиту своих ворот, рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,83. 0