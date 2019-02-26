«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес».

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома в серии буллитов дожала «Баффало» (2:1), выиграв восьмой матч подряд. «Лайтнинг» уверенно лидируют в общей таблице КХЛ, опережая ближайших конкурентов из «Калгари» на 16 очков.

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Героями матча стали российские лидеры команды — вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков и оба буллита, а Никита Кучеров стал автором шайбы в основное время, и победного броска в серии буллитов. Российский защитник Михаил Сергачев очков не набирал. Среди других лидеров — защитники Райан Макдона и Виктор Хэдман, нападающие Стивен Стэмкос, Янни Гурд, Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брэйден Поинт.

«Тампа-Бэй» — самая атакующая команда НХЛ, забрасывающая в среднем 3,86 шайб за матч и реализующая 29,8% большинства. При этом игра в обороне у «Лайтнинг» тоже в пятерке лучших.

«Лос-Анджелес»

В прошлой игре «Лос-Анджелес» на выезде был разбит «Флоридой» (1:6) — это седьмое поражение команды подряд. «Кингз» снова застряли на последнем месте в Западной конференции, и даже от «Анахайма» отстают на пять очков.

Слабый матч выдал вратарь Джонатан Куик, которого заменил Джек Кэмпбелл. Единственную шайбу забросил один из лидеров атаки Дастин Браун. Другие ключевые исполнители — защитник Дрю Даути, нападающие Анже Копитар, Тайлер Тоффоли, Алекс Яффало и наш Илья Ковальчук.

Лишь по игре в обороне «Лос-Анджелес» с трудом входит в топ-20 команд Лиги, пропуская в среднем чуть больше трех шайб за матч. При этом у «Кингз» вторая худшая в НХЛ атака и спецбригады.

Прогноз

В первой встрече «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (6:2), сейчас «Лайтнинг» снова явные фавориты, а мы прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0