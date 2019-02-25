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    «Металлург» дома обязан побеждать «Салават Юлаев»

    «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года

    КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев»
    Сергей Мозякин, «Металлург»
    В рамках плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года магнитогорский «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев».
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    «Металлург»

    В последней игре регулярки «Металлург» дома разгромил «Ак Барс», обеспечив себе третье место в регулярном чемпионате. В целом в последних шести матчах магнитогорцы взяли пять побед, набрав хорошую форму перед плей-офф.

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    Лидерами команды являются опытный вратарь Василий Кошечкин, но и молодой сменщик Артем Загидулин выглядел уверенно, что очень важно перед плей-офф. В обороне и атаке солируют такие же опытные исполнители — Виктор Антипин, Максим Матушкин, Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Николай Кулемин, Даннис Расмуссен, Ииро Пакаринен.

    «Металлург» по всем показателям входит в число пяти-шести сильнейших команд КХЛ, но особенно хорошо у команды получается реализовывать большинство — 26,9% и второе место в Лиге.

    «Салават Юлаев»

    В последнем матче регулярки «Салават Юлаев» дома дожал в овертайме «Ак Барс» (3:2), хотя в целом эта победа стала для уфимцев лишь второй в последних восьми играх. Впрочем, «Салават» обеспечил себе шестое место на Востоке задолго до старта плей-офф.

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    Основной вратарь команды — финн Юха Метсола, но надежного дублера у него нет. В обороне и нападении также на первых ролях лидеры — защитник Филип Ларсен, форварды Линус Умарк, Тиму Хартикайнен, Йонас Кемппайнен. Среди россиян отметим защитника Захара Арзамасцева, нападающих Дмитрия Кугрышева, Антона Бурдасова, Владимира Ткачева, травмирован Петр Хохряков.

    По всем показателям «Салават Юлаев» находится в районе 7-11 мест в КХЛ, но все же в большей степени уфимцы играли в регулярном чемпионате от обороны и с акцентом на спецбригады.

    Прогноз

    «Металлург» набрал хорошую форму в последних матчах, и в родных стенах выглядит явным фаворитом — прогноз на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 1,88. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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