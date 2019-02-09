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    «Рейнджерс» и «Каролина» снова порадуют россыпью шайб

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина»
    Павел Бучневич, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина».
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    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» дома в серии буллитов дожали «Бостон» (4:3), прервав серию из двух поражений. Команда из Нью-Йорка занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

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    Одним из героев матча стал молодой российский вратарь Александр Георгиев, который хоть и пропустил три шайбы с 30 бросков, но вытащил для команды серию буллитов. Российский форвард Павел Бучневич отдал две результативные передачи, Владислав Наместников очков не набирал. По шайбе забросили ключевые нападающие — Кевин Хейес, Мика Зибанеджад и Филип Хытил.

    Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» находятся в середине рейтингов — 21,1% реализации. Остальные показатели, включая заброшенные/пропущенные шайбы и надежность меньшинства в числе восьми худших в НХЛ.

    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» на выезде всухую разбила «Питтсбург» (4:0), выиграв третий из последних четырех матчей. «Харрикейнз» поднялись уже на 5-е место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф команду отделяет три очка.

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    Одну из четырех шайб команды забросил российский нападающий Андрей Свечников, также по голу на счету нападающих Майкла Ферлана, Джордана Мартинука и защитника Бретта Песса. Отразив 23 броска в створ, первый шатаут в сезоне сделал вратарь Кертис МакЭлхинни. Среди лидеров команды выделим также защитников Даги Хэмилтона и Джейкоба Слэвина, нападающих Теуво Теравайнена и Себастьяна Ахо.

    «Каролина» в большей мере акцентируется на обороне, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру (11-е место) и показывая 79,8% надежности в меньшинстве (15-е). Но атака у «Харрикенйз» не входит даже в топ-20.

    Прогноз

    Соперники сыграли уже два матча в сезоне, обменявшись домашними и очень результативными победами. «Рейнджерс» выиграли 8:5, а «Харрикейнз» взяли реванш 6:2. Учитывая предыдущий опыт, прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 04:00 мск.
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