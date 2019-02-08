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    «Каролина» Свечникова обыграет «Баффало» на его льду

    «Баффало» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

    НХЛ Баффало Сэйбрз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Баффало» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Каролину Харрикенйз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Каролина».
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    «Баффало»

    В прошлом поединке «Баффало» дома в серии буллитов дожал «Миннесоту» (5:4), прервав серию из двух поражений. Но в целом это лишь четвертая победа «Сэйбрз» в последних десяти матчах. Команда занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, и отстает от зоны плей-офф на семь очков.

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    В игре с «Миннесотой» хорошо сыграла третья тройка атаки — топ-форвард Сэм Райнхарт набрал гол+пас в основное время, и реализовал победный буллит. По шайбе забросили его партнеры по тройке Эван Родригес и Си Джей Смит, а также ведущий защитник Расмус Далин. Две передачи отдал лидер атаки Джек Айхель.

    Лишь по игре в меньшинстве (82,5% надежности) «Баффало» входит в десятку лучших команд НХЛ. А вот в большинстве, а также в целом по игре в атаке и обороне «Сэйбрз» показывают результаты ниже среднего.

    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» на выезде уничтожила «Питтсбург» (4:0), выиграв третий из последних четырех матчей. «Харрикейнз» поднялись уже на пятое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на три очка.

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    Отразив 23 броска, свой первый шатаут в сезоне сделал вратарь Кэртис МакЭлхинни, а российский нападающий Андрей Свечников забросил свою 13-ю шайбу в сезоне. По голу на счету защитника Бретта Песса, нападающих Джордана Мартинука и Майкла Ферлана. Среди лидеров отметим дуэт финских топ-форвардов Себастьяна Ахо и Теуво Теравайнена.

    У «Каролины» в целом неплохая игра в защите — 2,89 пропущенные шайбы в среднем за игру (11-е место), и 79,8% надежности в меньшинстве (15-е). Но атака «Харрикейнз» не входит даже в топ-20.

    Прогноз

    Первая встреча завершилась домашней победой «Каролины» (4:3). «Харрикейнз» набрали неплохой ход, и идут гораздо ближе к зоне плей-офф, чем «Баффало». Рискнем с прогнозом на победу «Каролины» в матче с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Баффало» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Каролину Харрикенйз». Начало матча — 03:00 мск.
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