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    «Питтсбург» без Малкина проиграет «Каролине» Свечникова

    «Питтсбург» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Каролину Харрикэйнз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Каролина».
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    «Питтсбург»

    В прошлом поединке «Питтсбург» на выезде уступил «Торонто» (2:3), прервав серию из двух побед. Но в целом в последних восьми матчах у «Пингвинз» пять поражений. Команда пока еще занимает второе место в Столичном дивизионе, отставая на четыре балла от «Айлендерс» и деля очки с «Вашингтоном».

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    Главой потерей для команды на данный момент является травма топ-форварда Евгения Малкина, который не играл против «Торонто» и, вероятно, не сыграет против «Каролины». По шайбе забросили капитан команды нападающий Сидни Кросби, форвард четвертой тройки Тедди Блюгер. К лидерам отнесем также вратаря Мэтта Мюррея, защитника Криса Летанга, нападающих Фила Кессела и Джейка Гюнтцеля.

    «Питтсбург» входит в топ-6 команд НХЛ по силе нападения, забрасывая в среднем 3,5 шайбы за матч и реализуя 24,%% большинства. Но оборона и вратари часто подводят, и не входят даже в топ-15.

    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» дома уступила «Калгари» (3:4) — это второе поражение команды от «Флэймз» за последние десять дней. Но в остальных трех играх за этот период «Каролина» одержала победы. «Харрикейнз» занимают пятое место в Столичном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф и «Коламбуса» на три очка.

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    В последней игре как всегда сильно сыграла ударная пара форвардов — Себастьян Ахо и Теуво Теравайнен забросили по шайбе и отдали по голевой передаче, такой же результат у ведущего защитника Даги Хэмилтона, два ассиста на счету нападающего Майкла Ферланда. Российский нападающий Андрей Свечников завершил поединок без очков.

    «Каролина» делает упор на игру в обороне, пропуская в среднем чуть меньше трех шайб за игру — это средние показатели, но нападение у «Харрикенйз» не входит даже в топ-20.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась сухой выездной победой «Питтсбурга» (3:0). Сейчас букмекеры также уверены в победе «Пингвинз», а мы рискнем с прогнозом на победу «Каролины» в матче с коэффициентом 2,60, так как «Харрикейнз» в последних пяти матчах дважды проиграли только одному из лидеров НХЛ «Калгари», и то в упорной борьбе. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Каролину Харрикэйнз». Начало матча — 03:00 мск.
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