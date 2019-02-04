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    Оборона «Трактора» или нападение «Йокерита» — что окажется эффективнее?

    «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2019 года

    КХЛ Йокерит Трактор
    Прогноз на «Трактор» — «Йокерит»
    Сами Леписто, «Йокерит»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года челябинский «Трактор» примет финской «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Йокерит».
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    «Трактор»

    В прошлом матче «Трактор» дома одержал неожиданную победу над одним из лидеров Востока «Металлургом» (3:1), выиграв в пяти из последних восьми поединков. Челябинцы ведут борьбу за зону плей-офф Востока, занимая 8-е место, и опережая на четыре очка «Сибирь» при двух баллах отставания от «Торпедо».

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    Героем матча стал основной вратарь Василий Демченко, отразив 38 из 39 бросков. Гол+пас на счету молодого лидера атаки Виталия Кравцова, по шайбе забросили форварды Александр Бергстрем и Александр Шаров, два ассиста отдал Антон Глинкин. Среди лидеров также защитник Ник Бэйлен, нападающие Пол Щехура, Йонас Энлунд.

    «Трактор» одна из самых не результативных команд в КХЛ — меньше чем челябинцы (в среднем 1,75 шайбы за игру) забрасывает только «Слован», большинство также четвертое худшее. Зато оборона рядом с топ-10 (в среднем 2,47 пропущенных), а меньшинство и вовсе 6-е лучшее в Лиге (86,4%).

    «Йокерит»

    В прошлой игре «Йокерит» на выезде был разбит «Барысом» (2:8), прервав серию из трех подряд побед. Но в целом финны комфортно чувствуют себя на четвертом месте в Западной конференции, опережая на девять очков «Динамо Москва», и на четыре отставая от «Локомотива».

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    Провальным вышел третий период, в течение которого «Йокерит» пропустил пять шайб. Слабо сыграл вратарь Янис Калниньш, которого заменили по ходу матча. По шайбе забросили лидеры атаки Сакари Маннинен и Петер Регин. Среди ключевых игроков также защитники Сами Леписто и Алекс Грант, нападающие Йессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен, Стив Мозес и Брайан О’Нейлл.

    «Йокерит» — вторая самая результативная команда в КХЛ, забрасывающая в среднем 3,18 шайб за матч. Большинство также хорошее (22,2% и 7-й показатель), но при этом игра в обороне ниже среднего.

    Прогноз

    И «Трактор» и «Йокерит» сейчас не блещут стабильностью. Что касается личной встречи, в первой игре в Хельсинки челябинцы были разбиты 0:8. Букмекеры почти не сомневаются в победе финнов, но за последние 10 матчей с участием «Трактора» лишь дважды было заброшено больше четырех шайб, и лишь раз — больше пяти. Прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    1.85
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    Прогноз на «Трактор» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года челябинский «Трактор» примет финской «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск.
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