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    «Айлендерс» или «Тампа-Бэй» — кто победит в матче лидеров Востока?

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй».
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    «Айлендерс»

    В прошлом поединке «Айлендерс» на выезде неожиданно уступили «Чикаго» в серии буллитов (2:3), прервав серию из пяти поражений. Однако клуб из Нью-Йорка сохраняет лидерство в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Питтсбург», и второе место на Востоке, уступая только «Тампе-Бэй».

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    В игре с «Чикаго» по шайбе забросили топ-нападающие Валтери Филппула и Мэттью Барзал. Ключевыми игроками также являются вратари Томас Грайсс и Робин Ленер, защитники Райан Пулок, Скотт Мэйфилд, Ник Ледди, нападающие Джош Бэйли, Андерс Ли, Брок Нельсон, Джордан Эберле. Травмированы форварды Эндрю Лэдд и Том Кюнхакль.

    У «Айлендерс» самая надежная оборона и вратари в НХЛ — в среднем лишь 2,41 пропущенные шайбы за матч. Что касается атаки, она на среднем уровне, а вот спецбригады не входят даже в топ-20.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Питтсбургу» (2:4), продолжая чередовать победы и поражения шесть игр подряд. «Лайтнинг», тем не менее, уверенно лидируют в Атлантическом дивизионе, конференции и во всей Лиге.

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    Плохо сыграл российский вратарь Андрей Василевский, который пропустил четыре шайбы с 22 бросков, защитник Михали Сергачев закончил матч без очков, а один из топ-форвардов команды Никита Кучеров отдал результативную передачу. По шайбе забросили лидеры атаки Стивен Стэмкос и Джей Ти Миллер. Среди ключевых исполнителей также защитники Виктор Хэдман и Райан Макдона, нападающие Брэйден Поинт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд.

    У «Тампы-Бэй» самая мощная атака в НХЛ, но за последний месяц средняя результативность «Лайтнинг» снизились с почти 4,5 шайб за матч до 3,96. Реализация большинства тоже лучшая в Лиге (29,8%), но заметно слабее игра в обороне — в среднем 2,88 пропущенные шайбы за матч и 11-е место.

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча в сезоне, обменявшись домашними победами (4:2 «Тампа» и 5:1 «Айлендерс»). Букмекеры не сомневаются в результативной игре и больше верят в победу «Тампы», но учитывая нестабильность «Лайтнинг» в последних играх, рискнем с прогнозом на победу «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск.
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