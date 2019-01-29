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    Сумеют ли «Рейнджерс» Бучневича взять реванш у «Филадельфии» Проворова?

    «Рейнджерс» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 января 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Филадельфия»
    Павел Бучневич, «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Филадельфия».
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    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» на выезде неожиданно обыграли «Бостон» (3:2), выиграв третий матч подряд и четвертый из последних пяти. Клуб из Нью-Йорка поднялся на 6-е место в Столичном дивизионе, но от зоны плей-офф «Рейнджерс» отделяет девять очков.

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    Героями матча стала ударная пара форвардов — Мика Зибанеджад оформил дубль, Матс Зукарелло дважды ассистировал партнеру. Еще одна шайба на счету Филипа Хитыла, россияне Павел Бучневич и Владислав Намесников очков не набирали, вратарь Александр Георгиев не был заявлен. Среди лидеров — вратарь Хенрик Лундквист, защитники Кевин Шаттенкирк и травмированный Нил Пьонк, форварды Крис Крайдер и травмированный Кевин Хейес.

    У «Рейнджерс» стабильно плохая оборона и вратари, слабая атака и меньшинство — по всем этим показателям клуб из Нью-Йорка входит в топ-6 худших в НХЛ. Лишь большинство на среднем уровне — 20,6% реализации.

    «Филадельфия»

    В прошлой игре «Филадельфия» на выезде обыграла «Монреаль» (5:2), одержав третью победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. «Флаерз» поднялись на предпоследнее место в Столичном дивизионе, но отстают от зоны плей-офф на 14 очков.

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    В последних трех победных матчах «Филадельфия» забросила 16 шайб. В частности с «Канадиенс» дубль оформил Нолан Патрик, гол+пас у Трэвиса Конечны, по шайбе на счету Джеймса Ван Римсдайка и Микаэля Раффля. Защитник Шейн Гостисбихир отдал две передачи. Также важные для команды исполнители — форварды Якуб Ворачек, Клод Жиру, Уэйн Симмондс, Шон Кутюрье, российский защитник Иван Проворов.

    Ни по одному из показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. Чуть получше обстоят дела с атакой, однако оборона и спецбригады у «Флаерз» входят в тройку худших в Лиге.

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча в сезоне, и дважды выиграла «Филадельфия» (4:0 дома и 3:2 в серии буллитов на выезде). Но в последних поединках команды играют достаточно результативно, и к тому же обе набрали неплохой ход. Можно рискнуть со ставкой на победу «Рейнджерс» в родных стенах в матче с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:30 мск.
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