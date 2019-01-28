«Северсталь» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января 2019 года череповецкая «Северсталь» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Витязь».

«Северсталь»

В прошлом матче «Северсталь» уступила «Витязю» на выезде (3:5), хотя вела в счете 3:0, а теперь примет соперника в родных стенах. Череповчане проиграли во второй раз после серии из семи побед подряд, и занимают сейчас 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

Все прогнозы на КХЛ

Не лучший матч получился у вратаря Доминика Фурха, который вернулся после небольшого повреждения, но был заменен по ходу игры. Гол+пас на счету Сергея Монахова, по шайбе забросили Владислав Кодола и защитник Джефф Кинрейд. Среди важных игроков отметим также нападающих Алексея Михнова и Юрия Трубачева.

«Северсталь» ужасно выглядит в спецбригадах, показывая худшее в КХЛ большинство (лишь 11,4% реализации), третье худшее меньшинство (74,1%). Атака в целом также одна из худших, и лишь по игре в обороне череповчане в топ-20.

«Витязь»

Победа «Витязя» над «Северсталью» стала третьей для команды в последних четырех матчах. «Витязь» продолжает бороться за плей-офф, занимая 7-е место на Западе, и опережая «Сочи» на три очка при пяти баллах отставания от «Спартака».

«Витязь» нашел в себе силы отыграться с 0:3, в том числе благодаря замене вратаря Йони Ортио на Александра Самсонова. Дублем отметился Борна Рендулич, отличились и другие лидеры атаки — Александр Семин оформил гол+пас, того же результата добились Михал Ржепик и Генадий Столяров, две передачи отдал Миро Аалтонен, одну — защитник Войцех Мозик.

У «Витязя» 10-е в Лиге большинство, что является хорошим результатом (19,9% реализации). По заброшенным/пропущенным шайбам клуб из Подольска показывает средние результаты, но есть проблемы с игрой в меньшинстве — 77,1% надежности и 4-й худший показатель в КХЛ.

Прогноз

«Витязь» обыграл «Северсталь» дома, и должен сделать это на выезде, учитывая, что соперник абсолютно проходной, а подмосковной команде очень нужны очки. Прогнозируем победу «Витязя» в матче с коэффициентом 1,66. 0