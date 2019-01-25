«Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 января 2019 года московское «Динамо» примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Спартак».

«Динамо Москва»

В прошлом поединке «Динамо Москва» дома в овертайме уступило «Северстали» (1:2), проиграв второй матч подряд после серии из трех побед. Бело-голубые опустились на 6-е место Запада, отставая на два очка от «Спартака» и на пять опережая «Витязь».

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Единственную шайбу команды в меньшинстве забросил защитник Виталий Меньшиков, что касается лидеров — это вратари Иван Бочаров и Александр Еременко, защитники Илья Никулин, Юсо Хиетанен и травмированный Миика Койвисто, нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

У «Динамо» 3-е лучшее большинство в КХЛ (25,8% реализации), неплохие показатели заброшенных/пропущенных шайб, но при этом все еще очень слабое меньшинство — 77% надежности и только 20-е место.

«Спартак»

В прошлом поединке «Спартак» дома дожал набравшую ход «Северсталь» (4:3), одержав вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Красно-белые снова поднялись на 5-е место на Западе, опережая на два очка «Динамо Москва».

Ударный матч выдала четвертая пятерка «Спартака», каждый из четырех игроков которой забросил по шайбе — защитник Александр Осипов, нападающие Мартиньш Карсумс, Антон Злобин, Максим Цыплаков. Среди лидеров выделим также вратарей Никиту Беспалова и Юлиуса Гудачека, нападающих Каспарса Даугавиньша, Робин Ганзла, Илью Зубова, Бена Максвелла, Александра Хохлачева и травмированного защитника Андрея Кутейкина.

По всем показателям статистики «Спартак» занимает места в районе топ-10. В этом и заключается сила москвичей — стабильность и сбалансированность.

Прогноз

«Динамо» уже дважды в сезоне проиграло «Спартаку» — 1:2 дома и 2:4 на выезде. Сейчас букмекеры оценивают шансы бело-голубых на победу более предпочтительно, а мы рискнем с прогнозом на очередной успех красно-белых — победа «Спартака» в матче с коэффициентом 2,28. 0