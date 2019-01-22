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    Сумеет ли «Локомотив» обыграть ЦСКА в третий раз в сезоне?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 января 2019 года

    КХЛ Локомотив ЦСКА
    Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА
    Михаил Григоренко, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.
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    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» на выезде разбил «Кунь Лунь» (5:1), одержав третью победу подряд и шестую в последних семи матчах. Ярославцы обогнали в турнирной таблице Запада «Йокерит», поднявшись на третье место, и опережают финнов на одно очко.

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    В матче с «Кунь Лунем» отметились все четыре пятерки «Локомотива» — шайбы забросили лидеры атаки Брендон Козун, Андрей Локтинов, Данил Апальков, Денис Алексеев и Артур Каюмов. Отлично сыграл вратарь молодой вратарь Данил Исаев, отразив 34 из 35 бросков. Среди лидеров отметим также вратаря Илью Коновалова, защитника Якуба Накладала, травмированного нападающего Петри Контиолу.

    «Локомотив» делает ставку на оборону, пропускаю в среднем менее двух шайб за игру (3-й показатель), и при этом демонстрирует самую надежную игру в меньшинстве (91,7%). В атаке ярославцы выглядят заметно слабее, и не входят в топ-10.

    ЦСКА

    В прошлом поединке ЦСКА дома засушил «Автомобилист» (3:0), одержав четвертую победу подряд и четвертую подряд сухую! В целом в последних 11 матчах у москвичей 10 побед, и они уверенно лидируют в общей таблице КХЛ, опережая на пять очков СКА.

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    Очередной девятый шатаут в сезоне оформил вратарь Ларс Йоханссон, отразив лишь 13 бросков в створ. Дубль на счету Антона Слепышева, шайбу забросил Константин Окулов, две передачи отдал Иван Телегин. Среди лидеров команды также защитники Алексей Марченко, Мэт Робинсон, нападающие Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Линден Вей, Максим Шалунов. Травмирован ключевой защитник Никита Нестеров.

    У ЦСКА самая надежная оборона в КХЛ — в среднем лишь 1,12 пропущенных шайб за матч. Остальные показатели чуть слабее, но также входят в топ-8.

    Прогноз

    Как ни странно, но в двух матчах команд в сезоне две победы одержал именно «Локомотив», причем как дома (1:0), так и на выезде (3:1). Причем ярославцы сейчас на ходу, но и ЦСКА тоже. В таком случае, можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,04. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.04. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск.
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