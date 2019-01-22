«Флорида» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 января 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Сан-Хосе».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» на выезде разобралась с «Нэшвиллом» (4:2), одержав вторую подряд победу в регулярке, и обе над лидерами (до этого был повержен «Торонто»). Однако ранее «Пантерз» шли на серии из семи поражений, так что занимают лишь 6-е место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф Востока на 12 очков.

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Вратарь Джеймс Раймер отразил 37 из 39 бросков, по голу и результативной передаче оформили лидеры — Винсент Трочек и защитник Аарон Экблад, еще по шайбе на счету Джареда МакКенна и Фрэнка Ватрано, две передачи отдал Колтон Севиур. Российский лидер атаки Евгений Дадонов очков не набирал, так же и защитник Богдан Киселевич. Травмирован защитник Макензи Уигар.

«Флорида» обладает приличной атакой, забрасывая в среднем более трех шайб за игру (12-е место), и реализуя 25,6% большинства (5-й результат). Но вратари и оборона одни из худших в НХЛ.

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде был разбит «Тампой-Бэй» (3:6), проиграв второй раз подряд после серии из семи побед. «Шаркс» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на одно очко «Вегас» и на шесть отставая от «Калгари».

Слабо сыграл вратарь Мартин Джонс, пропустив шесть шайб с 26 бросков, так что даже дубля Эвандера Кэйна не хватило для положительного результата. Еще одна шайба на счету защитника Маркуса Соренсена. Среди ключевых игроков выделим также защитников Брента Бернса и Эрика Карлссона, нападающих Томаша Гертла, Логана Кутюра, Тимо Майера и Джо Павелски. Трамирован защитник Марк Влачич.

«Сан-Хосе» может похвастаться 3-й лучшей атакой в НХЛ, забрасывая 3,56 шайб в среднем за игру. Спецбригады у «Шаркс» также очень сильные и входят в топ-7. Главная проблема — слабая оборона, пропускающая в среднем более трех шайб за матч (20-е место).

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и хотя «Флорида» стала автором двух подряд сенсаций, фаворитом букмекеры считают «Сан-Хосе», а также уверены в результативном поединке. Рискнем с прогнозом на победу «Сан-Хосе» в основное время с коэффициентом 2,25. «Флорида» с учетом всех проблем в обороне и с вратарями вряд ли выиграет три матча кряду у трех сильных соперников. 0