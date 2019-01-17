«Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 января 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Бостон».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома разгромила «Миннесоту» (7:4), но эта победа стала для «Флаерз» лишь второй в последних 11 поединках. Команда занимает последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на 14 очков.

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Героями матча стали лидеры нападения — Джеймс ван Римсдайк оформил хет-трик, Нолан Патрик дубль и четыре очка, дубль также на счету Уэйна Симмондса. Скотт Лоттон и Клод Жиру отдали три и две результативные передачи соответственно. Российский защитник Иван Проворов отличился одним ассистом. Травмированы сразу три вратаря — Брайан Эллиотт, Михал Нойвирт и Энтони Столарс.

Лишь по игре на точке вбрасываний «Филадельфия» лидер в НХЛ — 56,7%. Но в остальном — по заброшенным/пропущенным шайбам и по игре спецбригад «Флаерс» плетутся в самом конце Лиги.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» дома в овертайме неожиданно уступил «Монреалю» (2:3). Это второе поражение «Брюинз» в последних трех играх, но в целом у них шесть побед в последних восьми матчах. «Бостон» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на очко отставая от «Торонто» и на два опережая «Монреаль».

Голами в игре с «Монреалем» отметились лидеры — Брэд Маршанд оформил гол+пас, шайба у Давида Крейчи, а Давид Пастрнак и Патрис Бержерон отдали по результативной передаче. Кроме них отметим также вратарей Ярослава Галака и Туукку Раска, защитника Тори Крюга. Травмирован нападающий Йоаким Нордстрем.

У «Бостона» очень мощная оборона — вторая в НХЛ после «Нэшвилла» с показателем в 2,59 пропущенных шайб в среднем за матч. Спецбригады также в полном порядке, особенно большинство (27,9% реализации и 3-е место), но атака ниже среднего уровня — 2,87 заброшенных шайб в среднем за игру и 19-е место.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершилась сухой домашней победой «Бостона» (3:0). Сейчас, после неприятного поражения от «Монреаля», «Брюинз» будут максимально заряженными на результат — прогноз на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,67. 0