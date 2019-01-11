«Филадельфия» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 января 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Даллас Старс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Даллас».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» на выезде была бита «Вашингтоном» (3:5) — это восьмое поражение «Флаерз» подряд, и они занимают последнее место в Столичном дивизионе, а также предпоследнее во всей НХЛ (ниже только «Оттава»).

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Против «Вашингтона» слабо сыграл резервный вратарь Майк Маккенна, пропустив четыре шайбы с 24 бросков, но три основных голкипера травмированы — Брайан Эллиотт, Михал Нойвирт и Энтони Столарс. Отлично сыграли лидеры атаки — Якуб Ворачек набрал 3 (1+2) очка, по шайбе забросили Уэйн Симмондс и Клод Жиру, две передачи у Шона Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов завершил поединок без очков.

«Филадельфия» одна из худших команд не только в турнирной таблице, но и в плане командной статистики. Сильных мест у «Флаерз» почти нет — по заброшенным/пропущенным шайбам и спецбригадам команда на самом дне, но зато лучшая по игре на вбрасываниях — 56,8%.

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» (3:1) — это третья победа в четырех последних поединках. В итоге «Старз» обосновались на третьем месте в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Колорадо» и на пять отставая от «Нэшвилла».

В матче против «Блюз» хорошо сыграл вратарь Бен Бишоп, отразив 26 из 27 бросков, а победу «Далласу» принесли дубль и три очка Тайлера Сегина, шайба защитника Джона Клингберга и две передачи Александра Радулова. Российский форвард Валерий Ничушчкин очков не набирал, вратарь Антон Худобин остался в запасе. Травмированы защитник Мар Мето, нападающие Мартин Ганзл и Джейсон Дикинсон.

У «Далласа» очень приличная оборона — в среднем за игру «Старз» пропускают лишь 2,66 шайб (5-й показатель). Спецбригады также входят в топ-10, но игра в атаке одна из худших в НХЛ — в среднем лишь 2,70 заброшенных шайб за матч (26-е место).

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне и «Даллас» выглядит явным фаворитом. Рискнем с прогнозом на победу «Старз» в матче с коэффициентом 2,05. 0